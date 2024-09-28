Полиция Сум показала кадры удара по больнице 28 сентября

Спасатели на месте попадания в Сумах. Фото: АрмияИнформ

Патрульная полиция Украины обнародовала ужасные кадры удара российских захватчиков по больнице в Сумах. Враг спланированно нанес удар по больнице дважды, чтобы увеличить количество жертв.

Соответствующие кадры были опубликованы на странице полиции Telegram в субботу, 28 сентября.

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"Больное утро в Сумах. Внимание на видео…", — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что сегодня, 28 сентября, российские захватчики атаковали Сумы "шахедами", попавшими в больницу, жилые дома рядом и автомобили. Сообщается, что многие получили травмы. Есть погибшие.

"Мы с первых минут работали на месте попадания. Патрульные совместно с другими службами выносили пострадавших граждан из разрушенного здания, оказывали медицинскую помощь", — подчеркнули в полиции.

Также правоохранители сообщили, что враг коварно нанес повторный удар рядом с местом проведения спасательно-поисковых работ.

"Именно в нескольких десятках метров от полицейских, спасателей и медиков, которые в это время спасали жизнь гражданских людей", — отметили в полиции.

Полиция Сум подчеркнула, что оккупанты в очередной раз цинично бьют в места, где работают спасательные службы.

Напомним, 28 сентября армия России нанесла двойной удар по больнице и жилищному сектору в Сумах. Противник применил беспилотники.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел . По его словам, из больницы в общей сложности эвакуировали 113 пациентов.