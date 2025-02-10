Вибухи у Павлограді 10 лютого — що відомо про атаку

У Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух — деталі
Ввечері у Павлограді Дніпропетровської області пролунав вибух. Перед тим повідомлялося про ракетну небезпеку.
Інформацію опублікував моніторинговий канал у понеділок, 10 лютого.
Вибухи у Павлограді 10 лютого
Про ракетну небезпеку повідомляли у Повітряних силах ЗСУ. Зокрема, поінформували про швидкісну ціль на сході Дніпропетровщини.
Після повідомлення ПС ЗСУ у Павлограді було гучно. У місті пролунав потужний вибух.
Повітряна тривога оголошена у багатьох областях України. Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вранці 10 лютого росіяни вкотре атакували Херсон. У місті не було оголошено тривогу, але пролунали потужні вибухи.
Через обстріл Харківської області 9 лютого без світла залишилася низка населених пунктів. Росіяни з авіації атакували Дергачівську громаду.
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