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У Херсоні пролунали вибухи, — ЗМІ

10 лютого 2025 08:37
Євгенія Брюховецька - редактор
Вибухи в Херсоні вранці 10 лютого - що відомо
Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Суспільне
Євгенія Брюховецька - редактор

У Херсоні вранці у понеділок, 10 лютого, пролунали вибухи. Водночас у місті та області не було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Суспільного

Раніше голова ОВА Олександр Прокудін попереджав про рух російського FPV-дрона у Херсоні.

"У Дніпровському районі Херсона фіксуємо ворожий FPV!" — написав він.

Згодом він повідомив про ще кілька ворожих безпілотників у напрямку міста.

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Скриншот допису Прокудіна

Зазначимо, станом на 8:40 повітряна тривога оголошена у Сумській, Харківській, Луганській областях та в Криму.

Де оголошена тривога вранці 10 лютого - карта
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, 8 лютого Росія атакувала житлові квартали Херсона, пошкоджено декілька будинків. Там постраждали троє людей, серед яких дитина.

Згодом правоохоронці виявили тіло загиблого через російський обстріл міста.

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