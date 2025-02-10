Вибухи в Херсоні вранці 10 лютого - що відомо

У Херсоні пролунали вибухи, — ЗМІ
У Херсоні вранці у понеділок, 10 лютого, пролунали вибухи. Водночас у місті та області не було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Атака на Херсон 10 лютого
"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.
Раніше голова ОВА Олександр Прокудін попереджав про рух російського FPV-дрона у Херсоні.
"У Дніпровському районі Херсона фіксуємо ворожий FPV!" — написав він.
Згодом він повідомив про ще кілька ворожих безпілотників у напрямку міста.
Зазначимо, станом на 8:40 повітряна тривога оголошена у Сумській, Харківській, Луганській областях та в Криму.
Нагадаємо, 8 лютого Росія атакувала житлові квартали Херсона, пошкоджено декілька будинків. Там постраждали троє людей, серед яких дитина.
Згодом правоохоронці виявили тіло загиблого через російський обстріл міста.
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