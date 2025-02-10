Взрывы в Херсоне утром 10 февраля - что известно

Последствия атаки. Иллюстративное фото: Суспільне

В Херсоне утром в понедельник, 10 февраля, прогремели взрывы. При этом в городе и области не была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Суспільного

Ранее глава ОВА Александр Прокудин предупреждал о движении российского FPV-дрона в Херсоне.

"В Днепровском районе Херсона фиксируем вражеский FPV!" — написал он.

Позже он сообщил о еще нескольких вражеских беспилотниках в направлении города.

Скриншот поста Прокудина

Отметим, по состоянию на 8:40 воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Луганской областях и в Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, 8 февраля Россия атаковала жилые кварталы Херсона, повреждено несколько домов. Там пострадали три человека, среди которых ребенок.

Впоследствии правоохранители обнаружили тело погибшего из-за российского обстрела города.