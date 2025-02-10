Взрывы в Херсоне утром 10 февраля - что известно

В Херсоне прогремели взрывы, — СМИ
В Херсоне утром в понедельник, 10 февраля, прогремели взрывы. При этом в городе и области не была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Атака на Херсон 10 февраля
"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.
Ранее глава ОВА Александр Прокудин предупреждал о движении российского FPV-дрона в Херсоне.
"В Днепровском районе Херсона фиксируем вражеский FPV!" — написал он.
Позже он сообщил о еще нескольких вражеских беспилотниках в направлении города.
Отметим, по состоянию на 8:40 воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Луганской областях и в Крыму.
Напомним, 8 февраля Россия атаковала жилые кварталы Херсона, повреждено несколько домов. Там пострадали три человека, среди которых ребенок.
Впоследствии правоохранители обнаружили тело погибшего из-за российского обстрела города.
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