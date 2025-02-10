Взрывы в Павлограде 10 февраля — что известно об атаке

Взрыв в городе. Фото: скриншот

Вечером в Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв. Перед тем сообщалось о ракетной опасности.

Информацию опубликовал мониторинговый канал в понедельник, 10 февраля.

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О ракетной опасности сообщали в Воздушных силах ВСУ. В частности, проинформировали о скоростной цели на востоке Днепропетровской области.

Сообщение ВС ВСУ об опасности. Фото: скриншот

После сообщения ВС ВСУ в Павлограде было громко. В городе прогремел мощный взрыв.

Сообщение о взрыве в Павлограде. Фото: скриншот

Воздушная тревога объявлена во многих областях Украины. Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, утром 10 февраля россияне в очередной раз атаковали Херсон. В городе не была объявлена тревога, но прозвучали мощные взрывы.

Из-за обстрела Харьковской области 9 февраля без света остался ряд населенных пунктов. Россияне из авиации атаковали Дергачевскую громаду.