Взрывы в Павлограде 10 февраля — что известно об атаке

В Павлограде на Днепропетровщине прогремел взрыв — детали
Вечером в Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв. Перед тем сообщалось о ракетной опасности.
Информацию опубликовал мониторинговый канал в понедельник, 10 февраля.
Взрывы в Павлограде 10 февраля
О ракетной опасности сообщали в Воздушных силах ВСУ. В частности, проинформировали о скоростной цели на востоке Днепропетровской области.
После сообщения ВС ВСУ в Павлограде было громко. В городе прогремел мощный взрыв.
Воздушная тревога объявлена во многих областях Украины. Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:
Напомним, утром 10 февраля россияне в очередной раз атаковали Херсон. В городе не была объявлена тревога, но прозвучали мощные взрывы.
Из-за обстрела Харьковской области 9 февраля без света остался ряд населенных пунктов. Россияне из авиации атаковали Дергачевскую громаду.
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