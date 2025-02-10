Обстріли Сум 9 лютого — у мережі показали відео влучання

Наслідки удару по Сумах. Фото: Суспільне

Російські війська ввечері 9 лютого вдарили по житловому кварталі Сум ударними дронами. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення, також є серйозні руйнування.

Про це повідомили в Сумській ОВА, а у мережі показали наслідки обстрілів.

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Наслідки удару по Сумах 9 лютого

Як повідомили в ОВА, внаслідок удару окупантів постраждала одна жінка. Знищені шість автомобілів, пошкоджені — близько 15. Також вибиті вікна в навколишніх житлових будинках.

Водночас у ДСНС розповіли, що евакуювали з пошкоджених будинків 65 громадян та оперативно розгорнули мобільний "Пункт незламності", який функціонує в цілодобовому режимі.

Нагадаємо, 9 лютого російський дрон влучив у стоянку в житловому кварталі в Сумах. На місце одразу прибули медики та рятувальники.

Незадовго у ДСНС показали перші кадри після влучання та розповіли, що за кілька годин ліквідували масштабну пожежу.