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У мережі показали момент влучання дрона у Сумах — відео

10 лютого 2025 09:41
Карина Приходько - Редактор
Обстріли Сум 9 лютого — у мережі показали відео влучання
Наслідки удару по Сумах. Фото: Суспільне
Карина Приходько - Редактор

Російські війська ввечері 9 лютого вдарили по житловому кварталі Сум ударними дронами. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення, також є серйозні руйнування. 

Про це повідомили в Сумській ОВА, а у мережі показали наслідки обстрілів.

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Наслідки удару по Сумах 9 лютого  

Як повідомили в ОВА, внаслідок удару окупантів постраждала одна жінка. Знищені шість автомобілів, пошкоджені — близько 15. Також вибиті вікна в навколишніх житлових будинках.

Водночас у ДСНС розповіли, що евакуювали з пошкоджених будинків 65 громадян та оперативно розгорнули мобільний "Пункт незламності", який функціонує в цілодобовому режимі. 

Нагадаємо, 9 лютого російський дрон влучив у стоянку в житловому кварталі в Сумах. На місце одразу прибули медики та рятувальники. 

Незадовго у ДСНС показали перші кадри після влучання та розповіли, що за кілька годин ліквідували масштабну пожежу. 

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