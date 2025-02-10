Обстрелы Сум 9 февраля — в сети показали видео попадания

Последствия удара по Сумам. Фото: Суспільне

Российские войска вечером 9 февраля ударили по жилому кварталу Сум ударными дронами. В результате атаки один человек получил ранения, также есть серьезные разрушения.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, а в сети показали последствия обстрелов.

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Последствия удара по Сумах 9 февраля

Как сообщили в ОВА, в результате удара оккупантов пострадала одна женщина. Уничтожены шесть автомобилей, повреждены — около 15. Также выбиты окна в окрестных жилых домах.

В то же время в ГСЧС рассказали, что эвакуировали из поврежденных домов 65 граждан и оперативно развернули мобильный "Пункт несокрушимости", который функционирует в круглосуточном режиме.

Напомним, 9 февраля российский дрон попал в стоянку в жилом квартале в Сумах. На место сразу прибыли медики и спасатели.

Незадолго в ГСЧС показали первые кадры после попадания и рассказали, что за несколько часов ликвидировали масштабный пожар.