Обстрелы Сум 9 февраля — в сети показали видео попадания

В сети показали момент попадания дрона в Сумах — видео
Российские войска вечером 9 февраля ударили по жилому кварталу Сум ударными дронами. В результате атаки один человек получил ранения, также есть серьезные разрушения.
Об этом сообщили в Сумской ОВА, а в сети показали последствия обстрелов.
Последствия удара по Сумах 9 февраля
Как сообщили в ОВА, в результате удара оккупантов пострадала одна женщина. Уничтожены шесть автомобилей, повреждены — около 15. Также выбиты окна в окрестных жилых домах.
В то же время в ГСЧС рассказали, что эвакуировали из поврежденных домов 65 граждан и оперативно развернули мобильный "Пункт несокрушимости", который функционирует в круглосуточном режиме.
Напомним, 9 февраля российский дрон попал в стоянку в жилом квартале в Сумах. На место сразу прибыли медики и спасатели.
Незадолго в ГСЧС показали первые кадры после попадания и рассказали, что за несколько часов ликвидировали масштабный пожар.
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