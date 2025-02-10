Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В сети показали момент попадания дрона в Сумах — видео arrow

В сети показали момент попадания дрона в Сумах — видео

10 февраля 2025 09:41
Карина Приходько - Редактор
Обстрелы Сум 9 февраля — в сети показали видео попадания
Последствия удара по Сумам. Фото: Суспільне
Карина Приходько - Редактор

Российские войска вечером 9 февраля ударили по жилому кварталу Сум ударными дронами. В результате атаки один человек получил ранения, также есть серьезные разрушения.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, а в сети показали последствия обстрелов.

Читайте также:

Последствия удара по Сумах 9 февраля

Как сообщили в ОВА, в результате удара оккупантов пострадала одна женщина. Уничтожены шесть автомобилей, повреждены — около 15. Также выбиты окна в окрестных жилых домах.

В то же время в ГСЧС рассказали, что эвакуировали из поврежденных домов 65 граждан и оперативно развернули мобильный "Пункт несокрушимости", который функционирует в круглосуточном режиме.

Напомним, 9 февраля российский дрон попал в стоянку в жилом квартале в Сумах. На место сразу прибыли медики и спасатели.

Незадолго в ГСЧС показали первые кадры после попадания и рассказали, что за несколько часов ликвидировали масштабный пожар.

россияне Сумы обстрелы дроны война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама