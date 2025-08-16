Відео
Головна Армія У Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи

У Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 22:20
Вибухи у Павлограді — що відомо
Вибух. Ілюстративне фото: Reuters

У місті Павлоград на Дніпропетровщині пролунали потужні вибухи. Ворог атакує регіон з балістичного озброєння.

Про гучну ситуацію в місті повідомляють місцеві мешканці в соцмережах.

Читайте також:

Павлоград під ударом РФ

Сьогодні, 16 серпня, близько 22:17 у місті пролунали потужні вибухи.

Як повідомили у Повітряних силах України, у регіоні загроза застосування балістичного озброєння з боку російських окупантів.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу! Швидкісна ціль зі сходу на Дніпропетровщину", — йдеться в повідомленні.

Дніпропетровщина під ударом балістики
Повідомлення Повітряних сил. Фото: скриншот Telegram

Мешканців міста та області закликають перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо, у день саміту на Алясці 15 серпня російська армія атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок удару загинув чоловік, ще один отримав поранення.

Як повідомили у Дніпропетровські ОВА, внаслідок удару РФ було пошкоджено автівки та житлові будинки.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
