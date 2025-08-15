Атака на Дніпропетровщину — фото наслідків

Атака на Дніпропетровщину у день саміту на Алясці — фото
Російські окупанти у день зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора Володимира Путіна атакували Дніпропетровщину. Є постраждалі.
Фото наслідків опублікувала місцева обласна військова адміністрація у п’ятницю, 15 серпня.
Наслідки атаки
Внаслідок атаки на Дніпровський район постраждав 62-річний чоловік, його госпіталізували.
За уточненою інформацією, понівечені три автівки.
Від ворожих атак також потерпала і Нікопольщина. Ворог бив по самому Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Застосовував безпілотники та артилерію.
"Постраждали двоє людей — чоловіки 41 і 23 років. Лікуватимуться амбулаторно", — йдеться в повідомленні.
Пошкоджені агрофірма, підприємство, інфраструктура, п'ять багатоквартирних будинків. А також приватна оселя, ще дві — зайнялися, вогонь загасили. Понівечені гараж та авто.
Крім того, РФ влучила FPV-дронами по Синельниківщині — Межівській та Покровській громадах. Загорілися приватний будинок та суха трава.
Нагадаємо, Трамп вилетів на Аляску. Зустріч з Путіним запланована на 22:30 за київським часом.
Президент США вже зробив інтригуючий допис у своїй соцмережі.
