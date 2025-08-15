Відео
Головна Армія Атака на Дніпропетровщину у день саміту на Алясці — фото

Атака на Дніпропетровщину у день саміту на Алясці — фото

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 20:11
Атака на Дніпропетровщину — фото наслідків
Пошкоджений будинок. Фото: Дніпропетовська ОВА

Російські окупанти у день зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора Володимира Путіна атакували Дніпропетровщину. Є постраждалі.

Фото наслідків опублікувала місцева обласна військова адміністрація у п’ятницю, 15 серпня.

вантажівка
Пошкоджена вантажівка. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки

Внаслідок атаки на Дніпровський район постраждав 62-річний чоловік, його госпіталізували. 

За уточненою інформацією, понівечені три автівки. 

авто побите
Авто постраждало внаслідок атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА
машина обстріл
Вибите скло в авто. Фото: Дніпропетровська ОВА

Від ворожих атак також потерпала і Нікопольщина. Ворог бив по самому Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Застосовував безпілотники та артилерію. 

"Постраждали двоє людей — чоловіки 41 і 23 років. Лікуватимуться амбулаторно", — йдеться в повідомленні.

рятувальник
Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: Дніпропетровська ОВА
пожежа будинок
Пожежа в будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА
пожежа обстріл
Горить подвір’я. Фото: Дніпропетровська ОВА

Пошкоджені агрофірма, підприємство, інфраструктура, п'ять багатоквартирних будинків. А також приватна оселя, ще дві — зайнялися, вогонь загасили. Понівечені гараж та авто. 

Крім того, РФ влучила FPV-дронами по Синельниківщині — Межівській та Покровській громадах. Загорілися приватний будинок та суха трава.

Нагадаємо, Трамп вилетів на Аляску. Зустріч з Путіним запланована на 22:30 за київським часом.

Президент США вже зробив інтригуючий допис у своїй соцмережі.

пожежа Дніпропетровська область окупанти атака Дніпропетровська ОВА
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
