Атака на Дніпропетровщину — фото наслідків

Пошкоджений будинок. Фото: Дніпропетовська ОВА

Російські окупанти у день зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора Володимира Путіна атакували Дніпропетровщину. Є постраждалі.

Фото наслідків опублікувала місцева обласна військова адміністрація у п’ятницю, 15 серпня.

Реклама

Читайте також:

Пошкоджена вантажівка. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки

Внаслідок атаки на Дніпровський район постраждав 62-річний чоловік, його госпіталізували.

За уточненою інформацією, понівечені три автівки.

Авто постраждало внаслідок атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Вибите скло в авто. Фото: Дніпропетровська ОВА

Від ворожих атак також потерпала і Нікопольщина. Ворог бив по самому Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Застосовував безпілотники та артилерію.

"Постраждали двоє людей — чоловіки 41 і 23 років. Лікуватимуться амбулаторно", — йдеться в повідомленні.

Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: Дніпропетровська ОВА

Пожежа в будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Горить подвір’я. Фото: Дніпропетровська ОВА

Пошкоджені агрофірма, підприємство, інфраструктура, п'ять багатоквартирних будинків. А також приватна оселя, ще дві — зайнялися, вогонь загасили. Понівечені гараж та авто.

Крім того, РФ влучила FPV-дронами по Синельниківщині — Межівській та Покровській громадах. Загорілися приватний будинок та суха трава.

Нагадаємо, Трамп вилетів на Аляску. Зустріч з Путіним запланована на 22:30 за київським часом.

Президент США вже зробив інтригуючий допис у своїй соцмережі.