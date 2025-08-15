Видео
Главная Армия Атака на Днепропетровщину в день саммита на Аляске — фото

Атака на Днепропетровщину в день саммита на Аляске — фото

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 20:11
Атака на Днепропетровщину - фото последствий
Поврежденный дом. Фото: Днепропетровская ОГА

Российские оккупанты в день встречи президента США Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина атаковали Днепропетровскую область. Есть пострадавшие.

Фото последствий опубликовала местная областная военная администрация в пятницу, 15 августа.

Читайте также:
вантажівка
Поврежденный грузовик. Фото: Днепропетровская ОВА

Последствия атаки

В результате атаки на Днепровский район пострадал 62-летний мужчина, его госпитализировали.

По уточненной информации, пострадали три автомобиля.

авто побите
Авто пострадало в результате атаки. Фото: Днепропетровская ОГА
машина обстріл
Выбитое стекло в авто. Фото: Днепропетровская ОГА

От вражеских атак также страдала и Никопольщина. Враг бил по самому Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской громадах. Применял беспилотники и артиллерию.

"Пострадали два человека  мужчины 41 и 23 лет. Будут лечиться амбулаторно", — говорится в сообщении.

рятувальник
Спасатель ликвидирует пожар. Фото: Днепропетровская ОГА
пожежа будинок
Пожар в доме. Фото: Днепропетровская ОГА
пожежа обстріл
Горит двор дома. Фото: Днепропетровская ОГА

Повреждены агрофирма, предприятие, инфраструктура, пять многоквартирных домов. А также частный дом, еще два — загорелись, огонь потушили. Изуродованы гараж и авто.

Кроме того, РФ попала FPV-дронами по Синельниковщине — Межевской и Покровской громадах. Загорелись частный дом и сухая трава.

Напомним, Трамп вылетел на Аляску. Встреча с Путиным запланирована на 22:30 по киевскому времени.

Президент США уже сделал интригующее сообщение в своей соцсети.

пожар Днепропетровская область оккупанты атака Днепропетровская ОВА
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
