Атака на Днепропетровщину - фото последствий

Атака на Днепропетровщину в день саммита на Аляске — фото
Российские оккупанты в день встречи президента США Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина атаковали Днепропетровскую область. Есть пострадавшие.
Фото последствий опубликовала местная областная военная администрация в пятницу, 15 августа.
Последствия атаки
В результате атаки на Днепровский район пострадал 62-летний мужчина, его госпитализировали.
По уточненной информации, пострадали три автомобиля.
От вражеских атак также страдала и Никопольщина. Враг бил по самому Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской громадах. Применял беспилотники и артиллерию.
"Пострадали два человека — мужчины 41 и 23 лет. Будут лечиться амбулаторно", — говорится в сообщении.
Повреждены агрофирма, предприятие, инфраструктура, пять многоквартирных домов. А также частный дом, еще два — загорелись, огонь потушили. Изуродованы гараж и авто.
Кроме того, РФ попала FPV-дронами по Синельниковщине — Межевской и Покровской громадах. Загорелись частный дом и сухая трава.
Напомним, Трамп вылетел на Аляску. Встреча с Путиным запланирована на 22:30 по киевскому времени.
Президент США уже сделал интригующее сообщение в своей соцсети.
Читайте Новини.LIVE!