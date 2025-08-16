Видео
В Павлограде на Днепропетровщине прогремели взрывы

В Павлограде на Днепропетровщине прогремели взрывы

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 22:20
Взрывы в Павлограде — что известно
Взрыв. Иллюстративное фото: Reuters

В городе Павлоград Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. Враг атакует регион из баллистического вооружения.

О громкой ситуации в городе сообщают местные жители в соцсетях.

Читайте также:

Павлоград под ударом РФ

Сегодня, 16 августа, около 22:17 в городе прогремели мощные взрывы.

Как сообщили в Воздушных силах Украины, в регионе угроза применения баллистического вооружения со стороны российских оккупантов.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока! Скоростная цель с востока на Днепропетровщину", — говорится в сообщении.

Дніпропетровщина під ударом балістики
Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот Telegram

Жителей города и области призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Напомним, в день саммита на Аляске 15 августа российская армия атаковала Днепропетровскую область. В результате удара погиб человек, еще один получил ранения.

Как сообщили в Днепропетровские ОВА, в результате удара РФ были повреждены машины и жилые дома.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
