Взрывы в Павлограде — что известно

В городе Павлоград Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. Враг атакует регион из баллистического вооружения.

О громкой ситуации в городе сообщают местные жители в соцсетях.

Павлоград под ударом РФ

Сегодня, 16 августа, около 22:17 в городе прогремели мощные взрывы.

Как сообщили в Воздушных силах Украины, в регионе угроза применения баллистического вооружения со стороны российских оккупантов.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока! Скоростная цель с востока на Днепропетровщину", — говорится в сообщении.

Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот Telegram

Жителей города и области призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Напомним, в день саммита на Аляске 15 августа российская армия атаковала Днепропетровскую область. В результате удара погиб человек, еще один получил ранения.

Как сообщили в Днепропетровские ОВА, в результате удара РФ были повреждены машины и жилые дома.