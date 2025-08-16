Взрывы в Павлограде — что известно

В Павлограде на Днепропетровщине прогремели взрывы
В городе Павлоград Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. Враг атакует регион из баллистического вооружения.
О громкой ситуации в городе сообщают местные жители в соцсетях.
Павлоград под ударом РФ
Сегодня, 16 августа, около 22:17 в городе прогремели мощные взрывы.
Как сообщили в Воздушных силах Украины, в регионе угроза применения баллистического вооружения со стороны российских оккупантов.
"Угроза применения баллистического вооружения с востока! Скоростная цель с востока на Днепропетровщину", — говорится в сообщении.
Жителей города и области призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Напомним, в день саммита на Аляске 15 августа российская армия атаковала Днепропетровскую область. В результате удара погиб человек, еще один получил ранения.
Как сообщили в Днепропетровские ОВА, в результате удара РФ были повреждены машины и жилые дома.
