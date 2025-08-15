Ракетний удар по Дніпропетровщині 15 серпня — відомо про загиблого та пораненого

Вибух. Ілюстративне фото: Reuters

Внаслідок ракетного удару армії РФ по Дніпропетровщині 15 серпня загинув чоловік. Ще одна людина отримала поранення.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у п'ятницю, 15 серпня.

Реклама

Читайте також:

Внаслідок удару по Дніпропетровщині загинув чоловік

Близько 16:30 російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпровському району. Внаслідок обстрілу здійнялася пожежа.

Як повідомив голова облдержадміністрації, було пошкоджено вантажівку та мікроавтобус. Також стало відомо що від ворожого удару загинув місцевий мешканець, ще один чоловік отримав поранення.

"Через ворожу атаку на Дніпровський район пошкоджені вантажівка та мікроавтобус. Загинув чоловік. Співчуття рідним та близьким. Ще один — постраждав", — повідомив Лисак.

Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, в ніч на 15 серпня ворог атакував Україну з різного озброєння — сили ППО знищили 63 повітряні цілі.

А також ми писали, що президент США Дональд Трамп відреагував на обстріли України напередодні зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.