Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Ракетний удар по Дніпропетровщині — відомо про загиблого

Ракетний удар по Дніпропетровщині — відомо про загиблого

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 17:18
Ракетний удар по Дніпропетровщині 15 серпня — відомо про загиблого та пораненого
Вибух. Ілюстративне фото: Reuters

Внаслідок ракетного удару армії РФ по Дніпропетровщині 15 серпня загинув чоловік. Ще одна людина отримала поранення.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у п'ятницю, 15 серпня.

Реклама
Читайте також:

Внаслідок удару по Дніпропетровщині загинув чоловік

Близько 16:30 російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпровському району. Внаслідок обстрілу здійнялася пожежа.

Як повідомив голова облдержадміністрації, було пошкоджено вантажівку та мікроавтобус. Також стало відомо що від ворожого удару загинув місцевий мешканець, ще один чоловік отримав поранення.

"Через ворожу атаку на Дніпровський район пошкоджені вантажівка та мікроавтобус. Загинув чоловік. Співчуття рідним та близьким. Ще один — постраждав", — повідомив Лисак.

Ракетний удар по Дніпру 15 серпня
Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, в ніч на 15 серпня ворог атакував Україну з різного озброєння — сили ППО знищили 63 повітряні цілі.

А також ми писали, що президент США Дональд Трамп відреагував на обстріли України напередодні зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Дніпропетровська область обстріли атака ракетний удар загиблі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації