Ракетний удар по Дніпропетровщині 15 серпня — відомо про загиблого та пораненого

Ракетний удар по Дніпропетровщині — відомо про загиблого
Внаслідок ракетного удару армії РФ по Дніпропетровщині 15 серпня загинув чоловік. Ще одна людина отримала поранення.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у п'ятницю, 15 серпня.
Внаслідок удару по Дніпропетровщині загинув чоловік
Близько 16:30 російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпровському району. Внаслідок обстрілу здійнялася пожежа.
Як повідомив голова облдержадміністрації, було пошкоджено вантажівку та мікроавтобус. Також стало відомо що від ворожого удару загинув місцевий мешканець, ще один чоловік отримав поранення.
"Через ворожу атаку на Дніпровський район пошкоджені вантажівка та мікроавтобус. Загинув чоловік. Співчуття рідним та близьким. Ще один — постраждав", — повідомив Лисак.
Нагадаємо, в ніч на 15 серпня ворог атакував Україну з різного озброєння — сили ППО знищили 63 повітряні цілі.
А також ми писали, що президент США Дональд Трамп відреагував на обстріли України напередодні зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
