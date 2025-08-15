Ракетный удар по Днепропетровщине 15 августа — известно о погибшем и раненом

Взрыв. Иллюстративное фото: Reuters

В результате ракетного удара армии РФ по Днепропетровской области 15 августа погиб мужчина. Еще один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в пятницу, 15 августа.

В результате удара по Днепропетровской области погиб мужчина

Около 16:30 российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепровскому району. В результате обстрела поднялся пожар.

Как сообщил председатель облгосадминистрации, был поврежден грузовик и микроавтобус. Также стало известно, что от вражеского удара погиб местный житель, еще один человек получил ранения.

"Из-за вражеской атаки на Днепровский район повреждены грузовик и микроавтобус. Погиб мужчина. Соболезнования родным и близким. Еще один — пострадал", — сообщил Лысак.

Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, в ночь на 15 августа враг атаковал Украину из различного вооружения — силы ПВО уничтожили 63 воздушные цели.

А также мы писали, что Дональд Трамп отреагировал на обстрелы Украины накануне встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.