Главная Армия Ракетный удар по Днепропетровской области — известно о погибшем

Ракетный удар по Днепропетровской области — известно о погибшем

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 17:18
Ракетный удар по Днепропетровщине 15 августа — известно о погибшем и раненом
Взрыв. Иллюстративное фото: Reuters

В результате ракетного удара армии РФ по Днепропетровской области 15 августа погиб мужчина. Еще один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в пятницу, 15 августа.

Читайте также:

В результате удара по Днепропетровской области погиб мужчина

Около 16:30 российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепровскому району. В результате обстрела поднялся пожар.

Как сообщил председатель облгосадминистрации, был поврежден грузовик и микроавтобус. Также стало известно, что от вражеского удара погиб местный житель, еще один человек получил ранения.

"Из-за вражеской атаки на Днепровский район повреждены грузовик и микроавтобус. Погиб мужчина. Соболезнования родным и близким. Еще один — пострадал", — сообщил Лысак.

Ракетний удар по Дніпру 15 серпня
Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, в ночь на 15 августа враг атаковал Украину из различного вооружения — силы ПВО уничтожили 63 воздушные цели.

А также мы писали, что Дональд Трамп отреагировал на обстрелы Украины накануне встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Днепропетровская область обстрелы атака ракетный удар погибшие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
