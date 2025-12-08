Росія завдала удар по багатоповерхівці в Охтирці 8 грудня — фото наслідків

Пожежа у житловій забудові в Охтирці. Фото: ДСНС

У ніч проти 8 грудня російські війська атакувала Охтирку на Сумщині ударними БпЛА. Під час атаки один із ворожих дронів влучив у дев'ятиповерхівку.

Про наслідки повідомили у ДСНС та Національній поліції.

Реклама

Читайте також:

РФ завдала удар по багатоповерхівці в Охтирці

Близько опівночі російські війська поцілили по житловій забудові міста. Внаслідок ворожого обстрілу в будинку загорілися квартири з другого по п'ятий поверх.

Пожежа у дев'ятиповерхівці після удару РФ. Фото: ДСНС

Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали 35 людей. Ще сімох мешканців, серед яких дитина, довелося деблокувати з пошкоджених квартир. Через високу ймовірність повторних атак роботи на місці неодноразово призупиняли. Попри складні умови, усі осередки горіння були ліквідовані.

Наслідки влучання російського БпЛА. Фото: ДСНС

Наразі на місці триває аварійно-рятувальна операція. Там працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та екстрені служби. Правоохоронці обстежують територію та фіксують наслідки удару.

Зруйнована багатоповерхівка в Охтирці. Фото: Нацполіція

Також у Чернігові російський дрон вибухнув поруч із багатоквартирним будинком.

Крім того, у ЗСУ оцінили наслідки удару РФ по Печенізькій дамбі.