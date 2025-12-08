Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У Охтирці російський БпЛА влучив у багатоповерхівку — фото

У Охтирці російський БпЛА влучив у багатоповерхівку — фото

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 07:41
Росія завдала удар по багатоповерхівці в Охтирці 8 грудня — фото наслідків
Пожежа у житловій забудові в Охтирці. Фото: ДСНС

У ніч проти 8 грудня російські війська атакувала Охтирку на Сумщині ударними БпЛА. Під час атаки один із ворожих дронів влучив у дев'ятиповерхівку.

Про наслідки повідомили у ДСНС та Національній поліції.

Реклама
Читайте також:

РФ завдала удар по багатоповерхівці в Охтирці

Близько опівночі російські війська поцілили по житловій забудові міста. Внаслідок ворожого обстрілу в будинку загорілися квартири з другого по п'ятий поверх.

Удар по будинку в Охтирці - фото
Пожежа у дев'ятиповерхівці після удару РФ. Фото: ДСНС

Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали 35 людей. Ще сімох мешканців, серед яких дитина, довелося деблокувати з пошкоджених квартир. Через високу ймовірність повторних атак роботи на місці неодноразово призупиняли. Попри складні умови, усі осередки горіння були ліквідовані.

РФ влучила у багатоповерхівку в Охтирці
Наслідки влучання російського БпЛА. Фото: ДСНС

Наразі на місці триває аварійно-рятувальна операція. Там працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та екстрені служби. Правоохоронці обстежують територію та фіксують наслідки удару.

Удар по будинку в Охтирці 8 грудня
Зруйнована багатоповерхівка в Охтирці. Фото: Нацполіція

Також у Чернігові російський дрон вибухнув поруч із багатоквартирним будинком.

Крім того, у ЗСУ оцінили наслідки удару РФ по Печенізькій дамбі.

Сумська область обстріли війна в Україні атака багатоповерхівка
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації