Україна
У Чернігові БпЛА вибухнув біля будинку — травмувалися люди

У Чернігові БпЛА вибухнув біля будинку — травмувалися люди

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 05:34
РФ атакувала Чернігів ударними БпЛА — які наслідки обстрілу
Пожежа в будинку після влучання БпЛА. Фото: Дмитро Брижинський

Уночі в понеділок, 8 грудня, у Чернігові біля житлової багатоповерхівки вибухнув ворожий безпілотник. Є пошкодження. Травмувалися люди.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА ДмитроБрижинський

Читайте також:

Наслідки обстрілу Чернігова в ніч проти 8 грудня 

Від вибухової хвилі вибило вікна та двері, зазнали пошкоджень автівки. На місці падіння дрона загорівся газопровід. Наслідки займання ліквідовують рятувальники. Зазнали забоїв двоє людей. Потерпілим надають допомогу. 

Будинок, біля якого впав БпЛА
Багатоповерхівка, біля якої впав безпілотник. Фото: Дмитро Брижинський

Нагадаємо, уночі 8 грудня РФ атакувала ударними БпЛА Ахтирську громаду Сумщини. Унаслідок влучання безпілотника в багатоповерхівку постраждали семеро людей.

Також ми повідомляли, що пізно ввечері 6 грудня РФ завдала удару по Новгород-Сіверському Чернігівської області. Загинув 55-річний чоловік.

Чернігів Чернігівська ОДА обстріли війна в Україні БпЛА постраждалі
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
