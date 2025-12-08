РФ атакувала Чернігів ударними БпЛА — які наслідки обстрілу

У Чернігові БпЛА вибухнув біля будинку — травмувалися люди
Уночі в понеділок, 8 грудня, у Чернігові біля житлової багатоповерхівки вибухнув ворожий безпілотник. Є пошкодження. Травмувалися люди.
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА ДмитроБрижинський.
Наслідки обстрілу Чернігова в ніч проти 8 грудня
Від вибухової хвилі вибило вікна та двері, зазнали пошкоджень автівки. На місці падіння дрона загорівся газопровід. Наслідки займання ліквідовують рятувальники. Зазнали забоїв двоє людей. Потерпілим надають допомогу.
Нагадаємо, уночі 8 грудня РФ атакувала ударними БпЛА Ахтирську громаду Сумщини. Унаслідок влучання безпілотника в багатоповерхівку постраждали семеро людей.
Також ми повідомляли, що пізно ввечері 6 грудня РФ завдала удару по Новгород-Сіверському Чернігівської області. Загинув 55-річний чоловік.
Читайте Новини.LIVE!