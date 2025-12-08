РФ атаковала Чернигов ударными БпЛА — какие последствия обстрела

Пожар в доме после попадания БпЛА. Фото: Дмитрий Брыжинский

Ночью в понедельник, 8 декабря, в Чернигове возле жилой многоэтажки взорвался вражеский беспилотник. Есть повреждения. Травмировались люди.

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Дмитрий Брыжинский.

Последствия обстрела Чернигова в ночь на 8 декабря

От взрывной волны выбило окна и двери, получили повреждения машины. На месте падения дрона загорелся газопровод. Последствия возгорания ликвидируют спасатели. Получили ушибы два человека. Пострадавшим оказывают помощь.

Многоэтажка, возле которой упал беспилотник. Фото: Дмитрий Брыжинский

Напомним, ночью 8 декабря РФ атаковала ударными БпЛА Ахтырскую громаду Сумской области. В результате попадания беспилотника в многоэтажку пострадали семь человек.

Также мы сообщали, что поздно вечером 6 декабря РФ нанесла удар по Новгород-Северскому Черниговской области. Погиб 55-летний мужчина.