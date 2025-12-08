Видео
В Чернигове БпЛА взорвался возле дома — травмировались люди

Дата публикации 8 декабря 2025 05:34
РФ атаковала Чернигов ударными БпЛА — какие последствия обстрела
Пожар в доме после попадания БпЛА. Фото: Дмитрий Брыжинский

Ночью в понедельник, 8 декабря, в Чернигове возле жилой многоэтажки взорвался вражеский беспилотник. Есть повреждения. Травмировались люди.

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Дмитрий Брыжинский.

Читайте также:

Последствия обстрела Чернигова в ночь на 8 декабря

От взрывной волны выбило окна и двери, получили повреждения машины. На месте падения дрона загорелся газопровод. Последствия возгорания ликвидируют спасатели. Получили ушибы два человека. Пострадавшим оказывают помощь.

Дом, возле которого упал БпЛА
Многоэтажка, возле которой упал беспилотник. Фото: Дмитрий Брыжинский

Напомним, ночью 8 декабря РФ атаковала ударными БпЛА Ахтырскую громаду Сумской области. В результате попадания беспилотника в многоэтажку пострадали семь человек.

Также мы сообщали, что поздно вечером 6 декабря РФ нанесла удар по Новгород-Северскому Черниговской области. Погиб 55-летний мужчина.

Чернигов Черниговская ОГА обстрелы война в Украине БпЛА пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
