Обстрел Черниговщины вечером 6 декабря 2025 года — погибший

Вечером в субботу, 6 декабря, россияне атаковали четырьмя ударными БпЛА типа "Герань-2" Новгород-Северский Черниговской области. Есть погибший.

Об этом сообщил начальник Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов.

Последствия обстрела Новгород-Северского вечером 6 декабря

В результате атаки получили повреждения отдел полиции, здание медицинского колледжа, по меньшей мере восемь частных жилых домов и гражданский автомобиль. Погиб 50-летний местный житель.

Напомним, в ночь на 6 декабря россияне выпустили по Украине более полусотни ракет и свыше 650 БпЛА. На обстрел отреагировал Владимир Зеленский.

Также мы сообщали о ракетно-дроновом ударе по Днепру. Россияне уничтожили ряд гражданских предприятий, среди которых склады бинтов и шин.