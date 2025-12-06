Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Вечерний удар по Черниговщине — погиб мужчина

Вечерний удар по Черниговщине — погиб мужчина

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 23:59
Обстрел Черниговщины вечером 6 декабря 2025 года — погибший
Пожар после обстрела Новгород-Северского. Фото: Александр Селиверстов

Вечером в субботу, 6 декабря, россияне атаковали четырьмя ударными БпЛА типа "Герань-2" Новгород-Северский Черниговской области. Есть погибший.

Об этом сообщил начальник Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов.

Реклама
Читайте также:

Последствия обстрела Новгород-Северского вечером 6 декабря

В результате атаки получили повреждения отдел полиции, здание медицинского колледжа, по меньшей мере восемь частных жилых домов и гражданский автомобиль. Погиб 50-летний местный житель.

Напомним, в ночь на 6 декабря россияне выпустили по Украине более полусотни ракет и свыше 650 БпЛА. На обстрел отреагировал Владимир Зеленский.

Также мы сообщали о ракетно-дроновом ударе по Днепру. Россияне уничтожили ряд гражданских предприятий, среди которых склады бинтов и шин.

беспилотники Черниговская область обстрелы война в Украине погибшие БпЛА
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации