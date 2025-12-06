Відео
Головна Армія Вечірній удар по Чернігівщині — загинув чоловік

Вечірній удар по Чернігівщині — загинув чоловік

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 23:59
Обстріл Чернігівщини ввечері 6 грудня 2025 року — є загиблий
Пожежа після обстрілу Новгород-Сіверського. Фото: Олександр Селіверстов

Увечері в суботу, 6 грудня, росіяни атакували чотирма ударними БпЛА типу "Герань-2" Новгород-Сіверський Чернігівської області. Є загиблий.

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Новгород-Сіверського ввечері 6 грудня 

Унаслідок атаки зазнали пошкоджень відділ поліції, будівля медичного коледжу, щонайменше вісім приватних житлових будинків і цивільний автомобіль. Загинув 50-річний місцевий мешканець.

Нагадаємо, у ніч проти 6 грудня росіяни випустили по Україні понад пів сотні ракет і більш ніж 650 БпЛА. На обстріл відреагував Володимир Зеленський. 

Також ми повідомляли про ракетно-дроновий удар по Дніпру. Росіяни знищили низку цивільних підприємств, серед яких склади бинтів і шин.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
