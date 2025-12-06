Обстріл Чернігівщини ввечері 6 грудня 2025 року — є загиблий

Вечірній удар по Чернігівщині — загинув чоловік
Увечері в суботу, 6 грудня, росіяни атакували чотирма ударними БпЛА типу "Герань-2" Новгород-Сіверський Чернігівської області. Є загиблий.
Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.
Наслідки обстрілу Новгород-Сіверського ввечері 6 грудня
Унаслідок атаки зазнали пошкоджень відділ поліції, будівля медичного коледжу, щонайменше вісім приватних житлових будинків і цивільний автомобіль. Загинув 50-річний місцевий мешканець.
Нагадаємо, у ніч проти 6 грудня росіяни випустили по Україні понад пів сотні ракет і більш ніж 650 БпЛА. На обстріл відреагував Володимир Зеленський.
Також ми повідомляли про ракетно-дроновий удар по Дніпру. Росіяни знищили низку цивільних підприємств, серед яких склади бинтів і шин.
Читайте Новини.LIVE!