Україна
На Сумщине БпЛА попал в многоэтажку — есть пострадавшие

На Сумщине БпЛА попал в многоэтажку — есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 01:06
Ночной удар по Ахтырской громаде Сумщины 8 декабря 2025 года — какие последствия
Срочная новость

В ночь на понедельник, 8 декабря, РФ атаковала Ахтырскую громаду Сумщины тремя ударными БпЛА. Есть попадание в многоэтажку и травмированные.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Читайте также:

Последствия обстрела Ахтырской громады ночью 8 декабря

По предварительным данным, в больнице находятся пятеро гражданских. Медики оказывают им необходимую помощь. Информацию о состоянии пострадавших и масштабах повреждений уточняют. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

"Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре. Цинично и подло. В очередной раз в то время, когда люди спали в своих домах", — отметил Григоров.

Новость дополняется

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
