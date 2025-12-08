Ночной удар по Ахтырской громаде Сумщины 8 декабря 2025 года — какие последствия

На Сумщине БпЛА попал в многоэтажку — есть пострадавшие
В ночь на понедельник, 8 декабря, РФ атаковала Ахтырскую громаду Сумщины тремя ударными БпЛА. Есть попадание в многоэтажку и травмированные.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.
Последствия обстрела Ахтырской громады ночью 8 декабря
По предварительным данным, в больнице находятся пятеро гражданских. Медики оказывают им необходимую помощь. Информацию о состоянии пострадавших и масштабах повреждений уточняют. Продолжаются аварийно-спасательные работы.
"Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре. Цинично и подло. В очередной раз в то время, когда люди спали в своих домах", — отметил Григоров.
