Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія На Сумщині БпЛА влучив у багатоповерхівку — є постраждалі

На Сумщині БпЛА влучив у багатоповерхівку — є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 01:06
Нічний удар по Охтирській громаді Сумщини 8 грудня 2025 року — які наслідки
Термінова новина

У ніч проти понеділка, 8 грудня, РФ атакувала Охтирську громаду Сумщини трьома ударними БпЛА. Є влучання в багатоповерхівку та травмовані.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Реклама
Читайте також:

Наслідки обстрілу Охтирської громади вночі 8 грудня 

За попередніми даними, у лікарні перебувають п'ятеро цивільних. Медики надають їм необхідну допомогу. Інформацію щодо стану постраждалих і масштабів пошкоджень уточнюють. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

"Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі. Цинічно й підло. Укотре в той час, коли люди спали у своїх оселях", — зазначив Григоров.

Новина доповнюється

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації