Нічний удар по Охтирській громаді Сумщини 8 грудня 2025 року — які наслідки

У ніч проти понеділка, 8 грудня, РФ атакувала Охтирську громаду Сумщини трьома ударними БпЛА. Є влучання в багатоповерхівку та травмовані.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Наслідки обстрілу Охтирської громади вночі 8 грудня

За попередніми даними, у лікарні перебувають п'ятеро цивільних. Медики надають їм необхідну допомогу. Інформацію щодо стану постраждалих і масштабів пошкоджень уточнюють. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

"Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі. Цинічно й підло. Укотре в той час, коли люди спали у своїх оселях", — зазначив Григоров.

