Нічний удар по Охтирській громаді Сумщини 8 грудня 2025 року — які наслідки

На Сумщині БпЛА влучив у багатоповерхівку — є постраждалі
Дата публікації: 8 грудня 2025 01:06
У ніч проти понеділка, 8 грудня, РФ атакувала Охтирську громаду Сумщини трьома ударними БпЛА. Є влучання в багатоповерхівку та травмовані.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Наслідки обстрілу Охтирської громади вночі 8 грудня
За попередніми даними, у лікарні перебувають п'ятеро цивільних. Медики надають їм необхідну допомогу. Інформацію щодо стану постраждалих і масштабів пошкоджень уточнюють. Тривають аварійно-рятувальні роботи.
"Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі. Цинічно й підло. Укотре в той час, коли люди спали у своїх оселях", — зазначив Григоров.
