Россия нанесла удар по многоэтажке в Ахтырке 8 декабря - фото последствий

Пожар в жилой застройке в Ахтырке. Фото: ГСЧС

В ночь на 8 декабря российские войска атаковали Ахтырку Сумской области ударными БпЛА. Во время атаки один из вражеских дронов попал в девятиэтажку.

О последствиях сообщили в ГСЧС и Национальной полиции.

Около полуночи российские войска попали по жилой застройке города. В результате вражеского обстрела в доме загорелись квартиры со второго по пятый этаж.

Пожар в девятиэтажке после удара РФ. Фото: ГСЧС

Во время тушения пожара спасатели эвакуировали 35 человек. Еще семерых жителей, среди которых ребенок, пришлось деблокировать из поврежденных квартир. Из-за высокой вероятности повторных атак работы на месте неоднократно приостанавливали. Несмотря на сложные условия, все очаги горения были ликвидированы.

Последствия попадания российского БПЛА. Фото: ГСЧС

Сейчас на месте продолжается аварийно-спасательная операция. Там работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и экстренные службы. Правоохранители обследуют территорию и фиксируют последствия удара.

Разрушенная многоэтажка в Ахтырке. Фото: Нацполиция

