Россия нанесла удар по многоэтажке в Ахтырке 8 декабря - фото последствий

В Ахтырке российский БпЛА попал в многоэтажку — фото
В ночь на 8 декабря российские войска атаковали Ахтырку Сумской области ударными БпЛА. Во время атаки один из вражеских дронов попал в девятиэтажку.
О последствиях сообщили в ГСЧС и Национальной полиции.
РФ нанесла удар по многоэтажке в Ахтырке
Около полуночи российские войска попали по жилой застройке города. В результате вражеского обстрела в доме загорелись квартиры со второго по пятый этаж.
Во время тушения пожара спасатели эвакуировали 35 человек. Еще семерых жителей, среди которых ребенок, пришлось деблокировать из поврежденных квартир. Из-за высокой вероятности повторных атак работы на месте неоднократно приостанавливали. Несмотря на сложные условия, все очаги горения были ликвидированы.
Сейчас на месте продолжается аварийно-спасательная операция. Там работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и экстренные службы. Правоохранители обследуют территорию и фиксируют последствия удара.
Также в Чернигове российский дрон взорвался рядом с многоквартирным домом.
Кроме того, в ВСУ оценили последствия удара РФ по Печенежской дамбе.
