Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Ахтырке российский БпЛА попал в многоэтажку — фото

В Ахтырке российский БпЛА попал в многоэтажку — фото

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 07:41
Россия нанесла удар по многоэтажке в Ахтырке 8 декабря - фото последствий
Пожар в жилой застройке в Ахтырке. Фото: ГСЧС

В ночь на 8 декабря российские войска атаковали Ахтырку Сумской области ударными БпЛА. Во время атаки один из вражеских дронов попал в девятиэтажку.

О последствиях сообщили в ГСЧС и Национальной полиции.

Реклама
Читайте также:

РФ нанесла удар по многоэтажке в Ахтырке

Около полуночи российские войска попали по жилой застройке города. В результате вражеского обстрела в доме загорелись квартиры со второго по пятый этаж.

Удар по будинку в Охтирці - фото
Пожар в девятиэтажке после удара РФ. Фото: ГСЧС

Во время тушения пожара спасатели эвакуировали 35 человек. Еще семерых жителей, среди которых ребенок, пришлось деблокировать из поврежденных квартир. Из-за высокой вероятности повторных атак работы на месте неоднократно приостанавливали. Несмотря на сложные условия, все очаги горения были ликвидированы.

РФ влучила у багатоповерхівку в Охтирці
Последствия попадания российского БПЛА. Фото: ГСЧС

Сейчас на месте продолжается аварийно-спасательная операция. Там работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и экстренные службы. Правоохранители обследуют территорию и фиксируют последствия удара.

Удар по будинку в Охтирці 8 грудня
Разрушенная многоэтажка в Ахтырке. Фото: Нацполиция

Также в Чернигове российский дрон взорвался рядом с многоквартирным домом.

Кроме того, в ВСУ оценили последствия удара РФ по Печенежской дамбе.

Сумская область обстрелы война в Украине атака многоэтажка
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации