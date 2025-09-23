Атака на Нікополь 23 вересня — загинула 70-річна жінка

Пожежа в будинку. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Російські окупанти атакували FPV-дроном Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок удару загинула 70-річна жінка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у вівторок, 23 вересня.

Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот

Наслідки атаки

Ще одна 47-річна місцева мешканка внаслідок атаки отримала осколкові поранення.

Внаслідок атаки постраждала жінка. Фото: Сергій Лисак / Telegram

"Постраждалій надали необхідну медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки зайнявся приватний будинок.

Атакований будинок. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Нагадаємо, що у ніч проти 23 вересня РФ атакувала Україну 103 дронами та балістичними ракетами. Зафіксовано влучання на шістьох локаціях.

Також окупанти вдарили КАБами по Запоріжжю. Загинула людина.