Україна
Головна Армія У Нікополі окупанти FPV-дроном вбили пенсіонерку

У Нікополі окупанти FPV-дроном вбили пенсіонерку

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 14:59
Атака на Нікополь 23 вересня — загинула 70-річна жінка
Пожежа в будинку. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Російські окупанти атакували FPV-дроном Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок удару загинула 70-річна жінка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у вівторок, 23 вересня.

Читайте також:
допис Лисака
Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот

Наслідки атаки

Ще одна 47-річна місцева мешканка внаслідок атаки отримала осколкові поранення.

жінка
Внаслідок атаки постраждала жінка. Фото: Сергій Лисак / Telegram

"Постраждалій надали необхідну медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки зайнявся приватний будинок.

будинок
Атакований будинок. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Нагадаємо, що у ніч проти 23 вересня РФ атакувала Україну 103 дронами та балістичними ракетами. Зафіксовано влучання на шістьох локаціях.

Також окупанти вдарили КАБами по Запоріжжю. Загинула людина.

Дніпропетровська область окупанти Нікополь дрони війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
