В Никополе оккупанты FPV-дроном убили пенсионерку

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 14:59
Атака на Никополь 23 сентября — погибла 70-летняя женщина
Пожар в доме. Фото: Сергей Лысак / Telegram

Российские оккупанты атаковали FPV-дроном Никополь на Днепропетровщине. В результате удара погибла 70-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак во вторник, 23 сентября.

Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

Последствия атаки

Еще одна 47-летняя местная жительница в результате атаки получила осколочные ранения.

жінка
В результате атаки пострадала женщина. Фото: Сергей Лысак / Telegram

"Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. Будет лечиться амбулаторно", — говорится в сообщении.

В результате атаки загорелся частный дом.

будинок
Атакованный дом. Фото: Сергей Лысак / Telegram

Напомним, что в ночь на 23 сентября РФ атаковала Украину 103 дронами и баллистическими ракетами. Зафиксировано попадание на шести локациях.

Также оккупанты ударили КАБами по Запорожью. Погиб человек.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
