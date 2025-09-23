Атака на Никополь 23 сентября — погибла 70-летняя женщина

Пожар в доме. Фото: Сергей Лысак / Telegram

Российские оккупанты атаковали FPV-дроном Никополь на Днепропетровщине. В результате удара погибла 70-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак во вторник, 23 сентября.

Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

Последствия атаки

Еще одна 47-летняя местная жительница в результате атаки получила осколочные ранения.

В результате атаки пострадала женщина. Фото: Сергей Лысак / Telegram

"Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. Будет лечиться амбулаторно", — говорится в сообщении.

В результате атаки загорелся частный дом.

Атакованный дом. Фото: Сергей Лысак / Telegram

Напомним, что в ночь на 23 сентября РФ атаковала Украину 103 дронами и баллистическими ракетами. Зафиксировано попадание на шести локациях.

Также оккупанты ударили КАБами по Запорожью. Погиб человек.