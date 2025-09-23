Атака на Никополь 23 сентября — погибла 70-летняя женщина

В Никополе оккупанты FPV-дроном убили пенсионерку
Российские оккупанты атаковали FPV-дроном Никополь на Днепропетровщине. В результате удара погибла 70-летняя женщина.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак во вторник, 23 сентября.
Последствия атаки
Еще одна 47-летняя местная жительница в результате атаки получила осколочные ранения.
"Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. Будет лечиться амбулаторно", — говорится в сообщении.
В результате атаки загорелся частный дом.
Напомним, что в ночь на 23 сентября РФ атаковала Украину 103 дронами и баллистическими ракетами. Зафиксировано попадание на шести локациях.
Также оккупанты ударили КАБами по Запорожью. Погиб человек.
