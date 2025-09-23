Видео
Україна
Главная Армия РФ атаковала дронами и баллистикой — сколько сбила ПВО Украины

РФ атаковала дронами и баллистикой — сколько сбила ПВО Украины

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 10:03
Ночная атака оккупантов 23 сентября — сколько ракет и дронов сбила ПВО Украины
ПВО Украины. Фото: 126-я отдельная бригада территориальной обороны

Российские оккупанты в ночь на 23 сентября атаковали Украину дронами и баллистическими ракетами. Воздушное нападение захватчиков отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Читайте также:

Ночная атака оккупантов 23 сентября

Оккупанты запускали три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, 115 ударных дронов типа Shahed и "Гербера", а также беспилотники других типов.

Російська атака на Україну 23 вересня
Количество сбитых и подавленных целей оккупантов. Фото: Воздушные силы

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", — говорится в сообщении.

В то же время зафиксировано попадание ракет и 12 ударных дронов на шести локациях, а падение обломков — на восьми.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ предупредили, что сейчас на северо-востоке фиксируется новая группа российских беспилотников.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 23 сентября оккупанты атаковали Одесскую область. В результате ударов погибла женщина, также есть раненые.

Кроме того, захватчики обстреляли Запорожье. Спасатели достали из-под завалов тело мужчины.

Украина обстрелы ракеты дроны Россия Воздушные Силы ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
