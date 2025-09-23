Ночная атака оккупантов 23 сентября — сколько ракет и дронов сбила ПВО Украины

РФ атаковала дронами и баллистикой — сколько сбила ПВО Украины
Российские оккупанты в ночь на 23 сентября атаковали Украину дронами и баллистическими ракетами. Воздушное нападение захватчиков отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Ночная атака оккупантов 23 сентября
Оккупанты запускали три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, 115 ударных дронов типа Shahed и "Гербера", а также беспилотники других типов.
"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", — говорится в сообщении.
В то же время зафиксировано попадание ракет и 12 ударных дронов на шести локациях, а падение обломков — на восьми.
Кроме того, в Воздушных силах ВСУ предупредили, что сейчас на северо-востоке фиксируется новая группа российских беспилотников.
Напомним, 23 сентября оккупанты атаковали Одесскую область. В результате ударов погибла женщина, также есть раненые.
Кроме того, захватчики обстреляли Запорожье. Спасатели достали из-под завалов тело мужчины.
