Головна Армія РФ атакувала дронами та балістикою — скільки збила ППО України

РФ атакувала дронами та балістикою — скільки збила ППО України

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 10:03
Нічна атака окупантів 23 вересня — скільки ракет та дронів збила ППО України
ППО України. Фото: 126-та окрема бригада територіальної оборони

Російські окупанти у ніч проти 23 вересня атакували Україну дронами та балістичними ракетами. Повітряний напад загарбників відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Читайте також:

Нічна атака окупантів 23 вересня

Окупанти запускали три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, 115 ударних дронів типу Shahed і "Гербера", а також безпілотники інших типів.

Російська атака на Україну 23 вересня
Кількість збитих та подавлених цілей окупантів. Фото: Повітряні сили 

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

Водночас зафіксовано влучання ракет та 12 ударних дронів на шести локаціях, а падіння уламків — на восьми.

Крім того, у Повітряних силах ЗСУ попередили, що наразі на північному сході фіксується нова група російських безпілотників.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 вересня окупанти атакували Одеську область. Внаслідок ударів загинула жінка, також є поранені.

Крім того, загарбники обстріляли Запоріжжя. Рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка.

Україна обстріли ракети дрони Росія Повітряні Сили ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
