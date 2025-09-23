Нічний удар по Запоріжжю 23 вересня 2025 року — є загиблий

Атака КАБів на Запоріжжя — загинула людина
Уночі у вівторок, 23 вересня, росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю. Унаслідок атаки загинула людина.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Наслідки нічного удару по Запоріжжю
Ворожі авіабомби влучили у приватну забудову й об'єкти промислової інфраструктури. Загинув чоловік — його тіло рятувальники вилучили з-під завалів.
Нагадаємо, уночі 23 вересня в Запоріжжі й Запорізькій області лунали вибухи. Росіяни атакували обласний центр КАБами. Серед пошкоджених об'єктів був житловий будинок — під його завалами шукали людину.
Також ми повідомляли про вибухи, які пізно ввечері 22 вересня прогриміли в Чернігові. Ворог атакував БпЛА один із міських об'єктів критичної інфраструктури.
