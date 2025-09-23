Відео
Україна
Головна Армія Атака КАБів на Запоріжжя — загинула людина

Атака КАБів на Запоріжжя — загинула людина

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 06:09
Нічний удар по Запоріжжю 23 вересня 2025 року — є загиблий
Рятувальники біля завалів. Фото: Запорізька ОВА

Уночі у вівторок, 23 вересня, росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю. Унаслідок атаки загинула людина.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також:
Обстріл Запоріжжя вночі 23 вересня 2025 року
Наслідки атаки на Запоріжжя вночі 23 вересня 2025 року. Фото: скриншот повідомлення Івана Федорова

Наслідки нічного удару по Запоріжжю 

Ворожі авіабомби влучили у приватну забудову й об'єкти промислової інфраструктури. Загинув чоловік — його тіло рятувальники вилучили з-під завалів.

Нагадаємо, уночі 23 вересня в Запоріжжі й Запорізькій області лунали вибухи. Росіяни атакували обласний центр КАБами. Серед пошкоджених об'єктів був житловий будинок — під його завалами шукали людину.

Також ми повідомляли про вибухи, які пізно ввечері 22 вересня прогриміли в Чернігові. Ворог атакував БпЛА один із міських об'єктів критичної інфраструктури. 

Запоріжжя обстріли Іван Федоров загиблі авіабомба КАБ
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
