Нічний удар по Запоріжжю 23 вересня 2025 року — є загиблий

Рятувальники біля завалів. Фото: Запорізька ОВА

Уночі у вівторок, 23 вересня, росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю. Унаслідок атаки загинула людина.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наслідки атаки на Запоріжжя вночі 23 вересня 2025 року. Фото: скриншот повідомлення Івана Федорова

Наслідки нічного удару по Запоріжжю

Ворожі авіабомби влучили у приватну забудову й об'єкти промислової інфраструктури. Загинув чоловік — його тіло рятувальники вилучили з-під завалів.

Нагадаємо, уночі 23 вересня в Запоріжжі й Запорізькій області лунали вибухи. Росіяни атакували обласний центр КАБами. Серед пошкоджених об'єктів був житловий будинок — під його завалами шукали людину.

Також ми повідомляли про вибухи, які пізно ввечері 22 вересня прогриміли в Чернігові. Ворог атакував БпЛА один із міських об'єктів критичної інфраструктури.