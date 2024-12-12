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У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

12 грудня 2024 18:26
Аркадій Пастула - Редактор
Рютте назвав загальні втрати у війні в Україні
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Johanna Geron
Аркадій Пастула - Редактор

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав втрати сторін у війні в Україні. За його словами, з лютого 2022 року кількість перевищила мільйон осіб. Йдеться про загиблих та поранених.

Про це Марк Рютте сказав у промові в Брюсселі у четвер, 12 грудня.

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Рютте зазначив, що війна в Україні щоденно призводить до руйнувань та смертей. 

"Щотижня понад десять тисяч вбиті та поранені з усіх боків в Україні. Понад мільйон втрат з лютого 2022 року. Путін намагається стерти Україну з мапи", — сказав він.

За його словами, втрати Росії досягли 700 тисяч осіб. Генсек НАТО наголосив, що ситуація на передовій змінюється повільно і за високу ціну для загарбників. 

"Вони вже втратили 700 тисяч людей вбитими та пораненими. Цей місяць — рекордний за кількістю російських втрат", — повідомив Рютте.

Нагадаємо, новообраний Президент США Дональд Трамп розкритикував удари України вглиб Росії.

Раніше керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна наразі не має достатніх ресурсів для переговорів із Росією щодо завершення війни на умовах, які забезпечать стабільний мир. 

війна НАТО Україна Марк Рютте Росія

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