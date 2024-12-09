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Зеленський назвав загрозу "паузи" у війні без вступу в НАТО

9 грудня 2024 14:39
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський наголосив на небезпеці у разі "паузи" у війні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 9 грудня, наголосив на важливості вступу до Північноатлантичного Альянсу. За його словами, без цього "пауза" у російсько-українській війні не надасть жодних гарантій безпеки.

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з кандидатом  у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом.

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За його словами, Україні треба гарантії безпеки для припинення вогню, наприклад, запрошення в НАТО. Також ми маємо посилювати армію за допомогою далекобійних систем з ракетами ATACMS, Taurus, Storm Shadow та SCALP, аби уражати військові цілі на території РФ.

"Якщо буде пауза, поки України немає в НАТО, і навіть якби в нас було запрошення, а ми не були б у НАТО, і буде пауза, то хто нам гарантує якусь безпеку?" — зауважив Зеленський.

Він зазначив, що ми можемо подумати й попрацювати над позицією президента Франції Емманюеля Макрона щодо введення частини військ тієї чи іншої країни на територію України для гарантій безпеки до вступу в НАТО.

Президент вважає, що водночас ми повинні мати чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і НАТО.

"Розуміючи наше майбутнє, це були б дуже дієві гарантії", — додав Зеленський.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, лише за минулий тиждень Росія застосувала майже 500 КАБів, понад 400 дронів та майже 20 ракет.

Також Зеленський планує зателефонувати президенту США Джо Байдену для обговорення запрошення України в НАТО.

Володимир Зеленський Європейський союз НАТО переговори війна в Україні фронт

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