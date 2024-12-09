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Зеленский назвал угрозу "паузы" в войне без вступления в НАТО

9 декабря 2024 14:39
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский отметил опасность в случае "паузы" в войне
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 декабря, отметил важность вступления в Североатлантический Альянс. По его словам, без этого "пауза" в российско-украинской войне не предоставит никаких гарантий безопасности.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцом.

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По его словам, Украине нужны гарантии безопасности для прекращения огня, например, приглашения в НАТО. Также мы должны усиливать армию с помощью дальнобойных систем с ракетами ATACMS, Taurus, Storm Shadow и SCALP, чтобы уязвлять военные цели на территории РФ.

"Если будет пауза, пока Украины нет в НАТО, и даже если бы у нас было приглашение, а мы не были бы в НАТО, и будет пауза, то кто нам гарантирует какую-нибудь безопасность?" — заметил Зеленский.

Он отметил, что мы можем подумать и поработать над позицией президента Франции Эмманюэля Макрона по введению части войск той или иной страны на территорию Украины для гарантий безопасности вступления в НАТО.

Президент считает, что в то же время мы должны иметь ясное понимание, когда Украина будет в ЕС и НАТО.

"Понимая наше будущее, это были бы очень действенные гарантии", — добавил Зеленский.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, только за прошлую неделю Россия применила почти 500 КАБов, более 400 дронов и почти 20 ракет.

Также Зеленский планирует позвонить президенту США Джо Байдену для обсуждения приглашения Украины в НАТО.

Владимир Зеленский Европейский союз НАТО переговоры война в Украине фронт

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15:03 Чиновник из Николаевской области украл деньги погибшего военного

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