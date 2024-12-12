Рютте назвал общие потери в войне в Украине

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал потери сторон в войне в Украине. По его словам, с февраля 2022 года количество превысило миллион человек. Речь идет о погибших и раненых.

Об этом Марк Рютте сказал в речи в Брюсселе в четверг, 12 декабря.

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Потери в войне в Украине

Рютте отметил, что война в Украине ежедневно приводит к разрушениям и смертям.

"Еженедельно более десяти тысяч убитых и раненых со всех сторон в Украине. Более миллиона потерь с февраля 2022 года. Путин пытается стереть Украину с карты", — сказал он.

По его словам, потери России достигли 700 тысяч человек. Генсек НАТО подчеркнул, что ситуация на передовой меняется медленно и за высокую цену для захватчиков.

"Они уже потеряли 700 тысяч человек и ранеными. Этот месяц — рекордный по количеству российских потерь", — сообщил Рютте.

Напомним, новоизбранный Президент США Дональд Трамп раскритиковал удары Украины вглубь России.

Ранее руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что у Украины пока нет достаточных ресурсов для переговоров с Россией по завершению войны на условиях, которые обеспечат стабильный мир.