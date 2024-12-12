Трамп зробив заяву щодо ударів України вглиб Росії — деталі

Новообраний Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Новообраний Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив заяву щодо ударів України вглиб Росії далекобійною зброєю. Він розкритикував це рішення та виступив проти.

Про це Дональд Трамп сказав в інтерв'ю TIME.

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"Я категорично не згоден з тим, щоб посилати ракети на сотні миль в Росію. Навіщо ми це робимо? Ми просто ескалуємо цю війну і робимо її ще гіршою. Цього не можна було допустити", — сказав Трамп.

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп стверджував, що зможе досягти миру між Росією та Україною за 24 години. Однак тепер він визнав, що це завдання виявилося набагато складнішим.

За його словами, ситуацію на Близькому Сході вирішити легше.

"Я думаю, що, перш ніж говорити про це, я думаю, що Близький Схід є проблемою, яку легше вирішити, ніж те, що відбувається з Росією та Україною. Гаразд, я просто хочу сказати це наперед. Близький Схід буде вирішено", — наголосив він.

Трамп додав, що використає підтримку України як важіль впливу на Росію.

Нагадаємо, Трампа визнали людиною року за версією журналу TIME. Видання відзначило його політичне відродження.

Також Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що українці покладають великі сподівання на Трампа, який пообіцяв завершити війну.