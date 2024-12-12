Трамп сделал заявление относительно ударов Украины вглубь России — детали

Новоизбранный Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Новоизбранный Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал заявление по поводу ударов Украины вглубь России дальнобойным оружием. Он подверг критике это решение и выступил против.

Об этом Дональд Трамп сказал в интервью TIME.

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"Я категорически не согласен с тем, чтобы посылать ракеты на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто эскалируем эту войну и делаем ее еще хуже. Этого нельзя было допустить", — сказал Трамп.

Во время своей предвыборной кампании Трамп утверждал, что сможет достичь мира между Россией и Украиной за 24 часа. Однако теперь он признал, что эта задача оказалась гораздо сложнее.

По его словам, ситуацию на Ближнем Востоке решить легче.

"Я думаю, что, прежде чем говорить об этом, я думаю, что Ближний Восток является проблемой, которую легче решить, чем то, что происходит с Россией и Украиной. Ладно, я просто хочу сказать это заранее. Ближний Восток будет решен", — подчеркнул он.

Трамп добавил, что использует поддержку Украины как рычаг влияния на Россию.

Напомним, Трампа признали человеком года по версии журнала TIME. Издание отметило его политическое возрождение.

Также Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы возлагают большие надежды на Трампа, пообещавшего завершить войну.