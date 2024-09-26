Нічний обстріл України 26 вересня — у МВС підбили підсумки та показали фото наслідків

У МВС підбили підсумки нічного обстрілу України та опублікували фото наслідків
Армія Росії у ніч проти 26 вересня вкотре атакувала територію України. Внаслідок обстрілів є загибла та постраждалі, серед них одна дитина.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.
Російська атака проти України
У Запоріжжі внаслідок російських ударів авіабомбами травм дістали щонайменше вісім людей, у тому числі одна дитина. Ворог зруйнував та пошкодив 12 будинків, зокрема багатоквартирний. За словами Клименка, рятувальники провели пошукові та аварійно-рятувальні роботи, евакуювали 18 людей.
Загарбники двічі атакували Херсонську область. Внаслідок авіаудару постраждали двоє людей. Рятувальники деблокували їх з-під завалів.
"Вранці внаслідок падіння уламків БпЛА у Києві пошкоджень зазнали чотири багатоквартирні будинки та 20 автомобілів, сталася розгерметизація газової труби. Двоє людей постраждали: чоловік отримав поранення, у його дитини гостра реакція на стрес", — розповів Клименко.
В Одеському районі внаслідок обстрілу загинула жінка. Противник пошкодив будівлі та автомобілі.
Окупанти також атакували Київську, Донецьку, Харківську, Сумську та Івано-Франківську області. Клименко додав, що у цих регіонах постраждалих немає.
Нагадаємо, окупанти у ніч проти 26 вересня атакували Україну. Ворог запускав ударні безпілотники та керовані авіаційні ракети.
Також загарбники атакували Прикарпаття. Внаслідок обстрілу центральна частина Івано-Франківська залишилася без світла.
Читайте Новини.LIVE!