Нічний обстріл України 26 вересня — у МВС підбили підсумки та показали фото наслідків

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 26 вересня. Фото: ДСНС Запоріжжя

Армія Росії у ніч проти 26 вересня вкотре атакувала територію України. Внаслідок обстрілів є загибла та постраждалі, серед них одна дитина.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

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У Запоріжжі внаслідок російських ударів авіабомбами травм дістали щонайменше вісім людей, у тому числі одна дитина. Ворог зруйнував та пошкодив 12 будинків, зокрема багатоквартирний. За словами Клименка, рятувальники провели пошукові та аварійно-рятувальні роботи, евакуювали 18 людей.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 26 вересня. Фото: ДСНС

Загарбники двічі атакували Херсонську область. Внаслідок авіаудару постраждали двоє людей. Рятувальники деблокували їх з-під завалів.

Людина, яку деблокували з-під завалів у Херсонській області. Фото: ДСНС

"Вранці внаслідок падіння уламків БпЛА у Києві пошкоджень зазнали чотири багатоквартирні будинки та 20 автомобілів, сталася розгерметизація газової труби. Двоє людей постраждали: чоловік отримав поранення, у його дитини гостра реакція на стрес", — розповів Клименко.

Наслідки російського обстрілу Києва 26 вересня. Фото: ДСНС

В Одеському районі внаслідок обстрілу загинула жінка. Противник пошкодив будівлі та автомобілі.

Окупанти також атакували Київську, Донецьку, Харківську, Сумську та Івано-Франківську області. Клименко додав, що у цих регіонах постраждалих немає.

Рятувальник ліквідовує вогонь внаслідок обстрілу Івано-Франківської області. Фото: ДСНС

Допис Клименка. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти у ніч проти 26 вересня атакували Україну. Ворог запускав ударні безпілотники та керовані авіаційні ракети.

Також загарбники атакували Прикарпаття. Внаслідок обстрілу центральна частина Івано-Франківська залишилася без світла.