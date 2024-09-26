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В МВД подвели итоги ночного обстрела Украины и опубликовали фото последствий

26 сентября 2024 10:47
Аркадий Пастула - Редактор
Ночной обстрел Украины 26 сентября — в МВД подвели итоги и показали фото последствий
Последствия российского обстрела Запорожья 26 сентября. Фото: ГСЧС Запорожья
Аркадий Пастула - Редактор

Армия России в ночь на 26 сентября в очередной раз атаковала территорию Украины. В результате обстрелов есть погибшая и пострадавшие, среди них один ребенок.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

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В Запорожье в результате российских ударов авиабомбами травмы получили по меньшей мере восемь человек, в том числе один ребенок. Враг разрушил и повредил 12 домов, в том числе многоквартирный. По словам Клименко, спасатели провели поисковые и аварийно-спасательные работы, эвакуировали 18 человек. 

Российский обстрел Запорожья 26 сентября
Последствия российского обстрела Запорожья 26 сентября. Фото: ГСЧС

Захватчики дважды атаковали Херсонскую область. В результате авиаудара пострадали два человека. Спасатели деблокировали их из-под завалов.

Атака окупантов на Херсонскую область 26 сентября
Человек, которого деблокировали из-под завалов в Херсонской области. Фото: ГСЧС

"Утром в результате падения обломков БпЛА в Киеве повреждения получили четыре многоквартирных дома и 20 автомобилей, произошла разгерметизация газовой трубы. Два человека пострадали: мужчина получил ранения, у его ребенка острая реакция на стресс", — рассказал Клименко.

Обстрел Киева 26 сентября
Последствия российского обстрела Киева 26 сентября. Фото: ГСЧС

В Одесском районе в результате обстрела погибла женщина. Противник повредил здания и автомобили.

Оккупанты также атаковали Киевскую, Донецкую, Харьковскую, Сумскую и Ивано-Франковскую области. Клименко добавил, что в этих регионах пострадавших нет.

Обстрел Ивано-Франковской области 26 сентября
Спасатель ликвидирует огонь в результате обстрела Ивано-Франковской области. Фото: ГСЧС
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Пост Клименко. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты в ночь на 26 сентября атаковали Украину. Враг запускал ударные беспилотники и управляемые авиационные ракеты.

Также захватчики атаковали Прикарпатье. В результате обстрела центральная часть Ивано-Франковска осталась без света.

МВД война взрыв Украина обстрелы оккупанты

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