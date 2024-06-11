Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова розповіла про надбавки для ЗСУ

Українські військовослужбовці. Фото: Новини.LIVE

Базове грошове забезпечення у військових ЗСУ становить 20 100 гривень. Менше цієї суми зарплата у військовослужбовців бути не може.

Про це в розмові з речником Міністерства оборони Дмитром Лазуткіним розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

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Калмикова зазначила, що військовим "на нулі", крім зарплати, сплачують бойові виплати в розмірі 100 тисяч гривень за виконання завдань на передовій.

Також є додаткові 70 тисяч гривень, які затвердив Кабмін. Щодо затвердження цієї виплати вже провели всі необхідні процедури, є наказ Рустема Умєрова з порядком нарахування. Наразі Міноборони збирає дані з військ щодо чисельності бійців, які мають отримати цю надбавку.

Крім того, є доплата в розмірі 50 тисяч гривень для військових, які служать в управліннях.

Раніше ми повідомляли, що в червні розмір зарплати деяких військовослужбовців разом із доплатами сягне 170 тисяч гривень.

Також ми писали про те, що полку "Азов" є вакансія дизеліста. Фахівцю обіцяють платити до 125 тисяч гривень.