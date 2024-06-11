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У Міноборони розповіли, які надбавки отримують військові ЗСУ

11 червня 2024 07:20
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Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова розповіла про надбавки для ЗСУ
Українські військовослужбовці. Фото: Новини.LIVE
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Базове грошове забезпечення  у військових ЗСУ становить 20 100 гривень. Менше цієї суми зарплата у військовослужбовців бути не може.

Про це в розмові з речником Міністерства оборони Дмитром Лазуткіним розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

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Калмикова зазначила, що військовим "на нулі", крім зарплати, сплачують бойові виплати в розмірі 100 тисяч гривень за виконання завдань на передовій.

Також є додаткові 70 тисяч гривень, які затвердив Кабмін.  Щодо затвердження цієї виплати вже провели всі необхідні процедури, є наказ Рустема Умєрова з порядком нарахування. Наразі Міноборони збирає дані з військ щодо чисельності бійців, які мають отримати цю  надбавку.

Крім того, є доплата в розмірі 50 тисяч гривень для військових, які служать в управліннях.

Раніше ми повідомляли, що в червні розмір зарплати деяких військовослужбовців разом із доплатами сягне 170 тисяч гривень.

Також ми писали про те, що полку "Азов" є вакансія дизеліста. Фахівцю обіцяють платити до 125 тисяч гривень.

виплати
Міноборони
військовослужбовці
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армія
ЗСУ

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