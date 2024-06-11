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В Минобороны рассказали, какие надбавки получают военные ВСУ

11 июня 2024 07:20
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова рассказала о надбавках для ВСУ
Украинские военнослужащие. Фото: Новини.LIVE
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Базовое денежное обеспечение у военных ВСУ составляет 20 100 гривен. Меньше этой суммы зарплата у военнослужащих быть не может.

Об этом в разговоре со спикером Министерства обороны Дмитрием Лазуткиным рассказала заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

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Калмыкова отметила, что военным "на нуле", кроме зарплаты, платят боевые выплаты в размере 100 тысяч гривен за выполнение заданий на передовой.

Также есть дополнительные 70 тысяч гривен, утвержденные Кабмином. Для утверждения этой выплаты уже провели все необходимые процедуры, есть приказ Рустема Умерова с порядком начисления. Сейчас Минобороны собирает данные с войск относительно численности бойцов, которые должны получить эту надбавку.

Кроме того, есть доплата в размере 50 тысяч гривен для военных, служащих в управлениях.

Ранее мы сообщали, что в июне размер зарплаты некоторых военнослужащих вместе с доплатами составит 170 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что в полку "Азов" есть вакансия дизелиста. Специалисту обещают платить до 125 тысяч гривен.

выплаты
Минобороны
военнослужащие
зарплаты
армия
ВСУ

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