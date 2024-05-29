Мобілізовані ув'язнені вже встигли взяти в полон російського військового

Ув'язнений. Ілюстративне фото: відкриті джерела

В Україні розпочали мобілізовувати ув'язнених за нетяжкі злочини за власним бажанням. Перші такі солдати вже встигли взяти у полон російського військового.

Про це розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв’ю hromadske.

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Мобілізація в'язнів в Україні

Висоцька розповіла, що наразі до війська вже мобілізувалися понад 600 ув'язнених і їх кількість продовжує зростати. Зокрема, охочих піти воювати серед засуджених станом на 29 травня — понад 4 000 осіб. Їхні заяви мають обов’язково розглядати в суді, а перед цим вони проходять перевірку, ВЛК та знайомляться з командирами.

За словами заступниці міністра, ініціатива щодо добровільної мобілізації в'язнів доводить свою ефективність.

"Засуджені, які ідуть служити зараз, роблять це абсолютно контрольовано — після перевірки, відповідно до закону. Вони готуватимуться і виконуватимуть важливу для нашої держави роботу", — сказала вона.

Висоцька зауважила, що роботи на фронті багато й не обов'язково зі зброєю. Але навіть якщо і так — то вже існує успішний випадок взяття в полон росіянина одними з перших ув'язнених, які були мобілізовані.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська розповів, що наразі на розгляді в судах ще 4 300 заяв від засуджених, які бажають приєднатися до захисту України.

Також за даними Рівненської прокуратури, понад 150 в’язнів з Рівненщини найближчим часом зможуть стати на захист України.