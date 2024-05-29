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Засуджені жінки можуть долучитися до ЗСУ — Малюська розповів деталі

29 травня 2024 20:25
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Засуджені жінки можуть долучитися до ЗСУ — Малюська розповів деталі
Міністр юстиції Денис Малюська. Фото: Pravo.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Закон дає можливість засудженим жінкам доєднатися до лав Збройних сил України. Однак поки що такі випадки не зафіксовані.

Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Жінок у в’язницях не так багато

За словами Малюськи, у нас немає в законі обмежень щодо того, що це будуть чоловіки чи жінки. Теоретично така можливість є, але поки що попиту у Збройних силах на мобілізацію жінок немає.

"Якщо ми говоримо про чоловіків, безумовно, є попит на якомога більшу кількість людей, які будуть мобілізовані, знову ж таки, щоб виконати замовлення від Збройних сил. Щодо жінок, такого поки що немає", — зазначив міністр.

Водночас він зауважив, що "жінок насправді мало у в'язничній системі".

"Цифру зараз назвати не готовий, але насправді ми не говоримо про якусь велику кількість людей. По-перше, і злочини вони важкі набагато рідше вчиняють, а по-друге, знову ж таки, суди не так часто дають важкі покарання, тобто покарання, пов'язані з позбавленням волі", — сказав міністр.

Нагадаємо, умовно-дострокове звільнення для мобілізації в армію отримали вже близько 350 ув'язнених. На даний момент на розгляді в судах ще 4 300 заяв від засуджених, які бажають приєднатися до лав захисників України.

До слова, 21 травня у Хмельницькій області вперше мобілізували двох ув'язнених. Чоловікам, які перебували в СІЗО за крадіжку, дозволили долучитися до лав Національної гвардії України.

Також ми повідомляли, що цього тижня Хмельницький міськрайонний суд задовольнив вже 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення ув'язнених задля військової служби.

Денис Малюська
ЗСУ
в'язниця
жінки
ув'язнені
засуджені
Міністерство юстиції

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