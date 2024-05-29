Осужденные женщины могут присоединиться к ВСУ — Малюська рассказал детали

Министр юстиции Денис Малюська. Фото: Pravo.ua

Закон дает возможность осужденным женщинам присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины. Однако пока такие случаи не зафиксированы.

Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Женщин в тюрьмах не так много

По словам Малюськи, у нас нет в законе ограничений по поводу того, что это будут мужчины или женщины. Теоретически такая возможность есть, но пока спроса в Вооруженных силах на мобилизацию женщин нет.

"Если мы говорим о мужчинах, безусловно, есть спрос на как можно большее количество людей, которые будут мобилизованы, опять же, чтобы выполнить заказ от Вооруженных сил. Что касается женщин, такого пока нет", — отметил министр.

В то же время он отметил, что "женщин действительно мало в тюремной системе".

"Цифру сейчас назвать не готов, но на самом деле мы не говорим о каком-то большом количестве людей. Во-первых, и преступления они тяжкие гораздо реже совершают, а во-вторых, опять же, суды не так часто дают тяжкие наказания, то есть наказания, связаны с лишением свободы", — сказал министр.

Напомним, условно-досрочное освобождение для мобилизации в армию получили уже около 350 заключенных. В настоящее время на рассмотрении в судах еще 4 300 заявлений от осужденных, желающих присоединиться к рядам защитников Украины.

К слову, 21 мая в Хмельницкой области впервые мобилизовали двоих заключенных. Мужчинам, которые находились в СИЗО за кражу, разрешили присоединиться к рядам Национальной гвардии Украины.

Также мы сообщали, что на этой неделе Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил уже 50 ходатайств об условно-досрочном освобождении заключенных для военной службы.