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У прокуратурі сказали, скільки в'язнів на Рівненщині готові піти на війну

28 травня 2024 15:08
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
У прокуратурі сказали, скільки в'язнів на Рівненщині готові піти на війну
В'язні з Рівненщини. Фото: Радіо Трек
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Понад 150 в’язнів з Рівненщини найближчим часом зможуть стати на захист України. Загалом від моменту набрання чинності Закону про добровільну мобілізацію в'язнів в регіоні вже 273 засуджених зголосилися стати до лав ЗСУ, найбільше — з Полицької виправної колонії.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської обласної прокуратури у вівторок, 28 травня.

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В’язнів вже відібрали до військових частин

За даними прокуратури, після перевірки на відповідність вимогам за віком, станом здоров’я, фізичною підготовкою, за результатами професійно-психологічного відбору та згідно з висновками військово-лікарських комісій придатними до служби в ЗСУ визнано 164 чоловіки.

Їх вже відібрали військові частини та на кожного такого в’язня нині до суду підготовлені клопотання про їх умовно-дострокове звільнення.

Станом на 28 травня вже 36 таких клопотань задоволено судами. Тож ці засуджені тепер зможуть підписати контракт із ЗСУ.

Судові засідання проходять щодня в різних куточках нашої області, аби усі бажаючі в якомога стисліші терміни змогли стати до лав Сил Оборони.

Як відомо, Верховна Рада України 8 травня ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених. В'язні служитимуть в окремих спеціальних підрозділах. Новини.LIVE писали про деталі того, як відбуватиметься їхня мобілізація.

Нагадаємо, умовно-дострокове звільнення для мобілізації в армію отримали вже близько 350 ув'язнених. На даний момент на розгляді в судах ще 4 300 заяв від засуджених, які бажають приєднатися до лав захисників України.

21 травня у Хмельницькій області вперше мобілізували двох ув'язнених. Чоловікам, які перебували в СІЗО за крадіжку, дозволили долучитися до лав Національної гвардії України.

закон
ЗСУ
в'язниця
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