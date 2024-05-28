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В прокуратуре сказали, сколько заключенных в Ровенской области готовы пойти на войну

28 мая 2024 15:08
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
В прокуратуре сказали, сколько заключенных в Ровенской области готовы пойти на войну
Заключенные в Ровенской области. Фото: Радио Трек
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Более 150 заключенных из Ровенской области в ближайшее время смогут стать на защиту Украины. Всего с момента вступления в силу Закона о добровольной мобилизации заключенных в регионе уже 273 осужденных вызвались стать в ряды ВСУ, больше всего — из Полицкой исправительной колонии.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной прокуратуры во вторник, 28 мая.

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Заключенных уже отобрали в воинские части

По данным прокуратуры, после проверки на соответствие требованиям по возрасту, состоянию здоровья, физической подготовке, по результатам профессионально-психологического отбора и согласно выводам военно-врачебных комиссий пригодными к службе в ВСУ признаны 164 человека.

Их уже отобрали воинские части и на каждого такого заключенного сейчас в суд подготовлены ходатайства об их условно-досрочном освобождении.

По состоянию на 28 мая уже 36 таких ходатайств удовлетворены судами. Так что эти осужденные теперь смогут подписать контракт с ВСУ.

Судебные заседания проходят ежедневно в разных уголках нашей области, чтобы все желающие в сжатые сроки смогли стать в ряды Сил Обороны.

Как известно, Верховная Рада Украины 8 мая приняла законопроект о мобилизации осужденных. Узники будут служить в отдельных специальных подразделениях. Новости.LIVE писали о деталях того, как будет происходить их мобилизация.

Напомним, условно-досрочное освобождение для мобилизации в армию получили уже около 350 заключенных. В настоящее время на рассмотрении в судах еще 4 300 заявлений от осужденных, желающих присоединиться к рядам защитников Украины.

21 мая в Хмельницкой области впервые мобилизовали двух заключенных. Мужчинам, которые находились в СИЗО за кражу, разрешили присоединиться к рядам Национальной гвардии Украины.

закон
ВСУ
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Ровенская область
прокуратура
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