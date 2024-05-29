Мобилизированные заключенные уже успели взять в плен русского военного

Заключенный. Иллюстративное фото: открытые источники

В Украине стали мобилизовывать заключенных за нетяжкие преступления по собственному желанию. Первые такие солдаты уже успели взять в плен российского военного.

Об этом рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью hromadske.

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Мобилизация заключенных в Украине

Высоцкая рассказала, что в настоящее время в армию уже мобилизовались более 600 заключенных и их количество продолжает расти. В частности, желающих пойти воевать среди осужденных на 29 мая — более 4 000 человек. Их заявления должны рассматриваться в суде, а перед этим они проходят проверку, ВВК и знакомятся с командирами.

По словам заместителя министра, инициатива по добровольной мобилизации заключенных доказывает свою эффективность.

"Осужденные, которые идут служить сейчас, делают это абсолютно контролируемо — после проверки, согласно закону. Они будут готовиться и выполнять важную для нашего государства работу", — сказала она.

Высоцкая отметила, что работы на фронте много и не обязательно с оружием. Но даже если и так — уже существует успешный случай взятия в плен россиянина одними из первых заключенных, которые были мобилизованы.

Ранее министр юстиции Денис Малюська рассказал, что в настоящее время на рассмотрении в судах еще 4 300 заявлений от осужденных, желающих присоединиться к защите Украины.

Также по данным Ровенской прокуратуры, более 150 заключенных из Ровенской области в ближайшее время смогут встать на защиту Украины.