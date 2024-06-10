Бронювання від мобілізації — у Мінекономіки назвали підстави для відмови

У Мінекономіки назвали причини, через які підприємствам можуть відмовити у бронюванні працівників
В Україні 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. Водночас згідно з ним, з'являються проблеми з бронюванням від призову працівників підприємств.
У яких випадках можуть відмовити з бронюванням, розповів заступник міністра економіки Ігор Фоменко в ефірі телемарафону у понеділок, 10 червня.
Проблеми бронювання в Україні
За словами посадовця, у випадку, якщо Мінекономіки впевнене у поданні документів в неповному обсязі або фальсифікації — підприємство може не отримати право на бронювання співробітників.
"У нас є правові підстави не видавати наказ і повернути пакет документів або на доопрацювання, або анулювання попередніх рішень", — сказав Фоменко.
Він поділився правильним алгоритмом дій для отримання бронювання:
- підприємства звертаються до влади, аби їх визнали критично важливими: для отримання такого статусу є сім критеріїв;
- після отримання цього статусу підприємство подає список військовозобов'язаних для бронювання;
- ОВА чи орган виконавчої влади направляє списки в Міноборони або інші органи, такі як СБУ чи розвідка, там де військовозобов'язаний стоїть на обліку;
- поданих на бронювання співробітників перевіряють через реєстр "Оберіг" і потім направляють Міністерству економіки.
Нагадаємо, на українських оборонних підприємствах фіксують дефіцит кадрів. Через відсутність бронювання таких спеціалістів їх мобілізовують на фронт.
Також ми писали, що в Україні бронювання від мобілізації надали 90% рятувальників та поліцейських.
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