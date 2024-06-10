Бронювання від мобілізації — у Мінекономіки назвали підстави для відмови

Заступник міністра економіки Ігор Фоменко. Фото: РБК-Україна

В Україні 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. Водночас згідно з ним, з'являються проблеми з бронюванням від призову працівників підприємств.

У яких випадках можуть відмовити з бронюванням, розповів заступник міністра економіки Ігор Фоменко в ефірі телемарафону у понеділок, 10 червня.

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Проблеми бронювання в Україні

За словами посадовця, у випадку, якщо Мінекономіки впевнене у поданні документів в неповному обсязі або фальсифікації — підприємство може не отримати право на бронювання співробітників.

"У нас є правові підстави не видавати наказ і повернути пакет документів або на доопрацювання, або анулювання попередніх рішень", — сказав Фоменко.

Він поділився правильним алгоритмом дій для отримання бронювання:

підприємства звертаються до влади, аби їх визнали критично важливими: для отримання такого статусу є сім критеріїв;

після отримання цього статусу підприємство подає список військовозобов'язаних для бронювання;

ОВА чи орган виконавчої влади направляє списки в Міноборони або інші органи, такі як СБУ чи розвідка, там де військовозобов'язаний стоїть на обліку;

поданих на бронювання співробітників перевіряють через реєстр "Оберіг" і потім направляють Міністерству економіки.

Нагадаємо, на українських оборонних підприємствах фіксують дефіцит кадрів. Через відсутність бронювання таких спеціалістів їх мобілізовують на фронт.

Також ми писали, що в Україні бронювання від мобілізації надали 90% рятувальників та поліцейських.