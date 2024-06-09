Дефіцитних спеціалістів на українських ОПК мобілізують

Оборонні підприємства. Ілюстративне фото: ldc.org.ua

На українських оборонних підприємствах фіксують дефіцит кадрів. Через відсутність бронювання таких спеціалістів їх мобілізовують на фронт.

Про це пише УП з посиланням на керівників оборонних підприємств.

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Так, оборонні компанії втрачають спеціалістів через прогалини в системі бронювання, що загрожує проблемами з виробництвом зброї в Україні.

Наприклад, компанія "Око камера", яка є виробником тепловізорів для дронів, у травні залишилась без інженера-конструктора. Підприємство працює за державним контрактом, але не забронював працівника через необхідність оновлення даних у ТЦК, де його б мобілізували.

"Ми два роки інвестували, формували команду та унікальну компетенцію. З вулиці у нас забрали спеціаліста, що виконував одразу три функції", — розповів директор.

Він зауважив, що держава отримала одного солдата, а компанія втратила інженера, який впливає на постачання сотень тепловізорів для безпілотників ЗСУ.

Виробники наголошують, що спеціалісти з оборонних заводів потрапляють під мобілізацію швидше, аніж встигають отримати бронювання: когось забирають під час оновлення даних в ТЦК, яке якраз й необхідне для подачі документів на бронь.

Інших — під час погодження списків на бронювання урядом, яке може тривати понад місяць. Водночас деяким підприємствам взагалі не вдається отримати бронювання через невідповідність критеріям.

"Часто люди десятиліттями не оновлюють військово-облікові дані, а брати на роботу кандидата без дійсних документів зараз заборонено. Йому потрібно спочатку піти у ТЦК, пройти ВЛК та оновити дані. Але там цьому ще не заброньованому спеціалісту вручають мобілізаційну повістку", — зазначив ще один представник одної з великих держкомпаній.

Так, з уже працевлаштованих людей проблемні документи мають 30% чоловіків.

А керівниця закарпатського осередку асоціації NAUDI Наталя Мартиненко, який об’єднує найбільших приватних виробників озброєнь, розповіла, що один з виробників мінометних пострілів нещодавно уклав перший державний контракт як співвиконавець.

"Для отримання статусу критично важливого підприємства потрібно надати документи, які підтверджують постачання продукції за цим контрактом або отримання авансу", — пояснила вона.

Відомо, що контракт уклали на умовах післяплати, тому не можливо підтвердити факт авансу, а до відвантаження першої партії пройшло 2-3 місяці — за цей час завод втратив кількох кваліфікованих працівників, які працювали на верстатах.

"Поки йде пошук та навчання нових людей, обладнання простоює, а держава недоотримує боєприпаси", — зазначила Мартиненко.

Крім того, керівник одного з металообробних підприємств поділився, що там не можуть забронювати всіх співробітників, оскільки виробляють менш як 50% оборонної продукції.

"У нас мобілізували інженера та головного зварювальника. Дорогою на роботу їх забрали й вилучили телефони. Змогли з ними зв'язатись тільки після проходження ВЛК", — сказав він.

Скільки компаній втратили працівників через мобілізацію

Асоціація "Технологічні сили України", до якої входять 32 оборонні компанії провела внутрішнє опитування. Стало відомо, що через мобілізацію чотири компанії втратили по 20-30 співробітників, а ще чотири — від 5 до 20. Там вважають, що найбільшою проблемою є відсутність відстрочки для таких працівників під час оновлення даних.

Крім того, мобілізація дефіцитних кадрів може призупинити випуск оборонної продукції на 3-5 місяців, оскільки заміна таких людей просто неможлива.

Нагадаємо, 8 червня Кабмін ухвалив бронювання усіх працівників ОПК та енергетики.

Крім того, в Україні бронювання від мобілізації надали 90% рятувальників та поліцейських.