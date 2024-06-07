Очільник МВС Ігор Клименко розповів, скільки відсотків поліцейських та рятувальників отримали бронь від військового призову

Рятувальник на пожежі. Фото ілюстративне: dsns.gov.ua

В Україні бронювання від мобілізації отримали 90% рятувальників та поліцейських. Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою кількість представників ДСНС та Нацполіції, що підлягають бронюванню, може перевищувати 50%.

Про це в п'ятницю, 7 червня, повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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Скриншот повідомлення Ігоря Клименка

Що відомо про бронювання рятувальників та правоохоронців від військового призову

За словами очільника МВС, рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції вже ухвалили. Щодо 10% рятувальників, в яких немає броні, то вони можуть мобілізуватися до лав ЗСУ, Нацгвардії або ДПСУ. У 10% поліцейських, які підлягають мобілізації також є вибір: вони можуть захищати Україну в лавах бригади "Лють" або додатково створених трьох бойових бригадах Нацполіції України.

"Щодо рятувальників: наша позиція полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери) були повним складом заброньовані. Тож це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС", — наголосив Клименко.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Кабінет міністрів України може позбавити представників ДСНС права на бронь від мобілізації. Після цього на офіційному сайті уряду з'явилася петиція з вимогою надати бронювання всьому особовому складу ДСНС, оперативно-рятувальної служби та іншим працівникам цивільного захисту.

Також ми повідомляли про те, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Цей документ пропонує надати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації всім військовозобов'язаним рятувальникам ДСНС.