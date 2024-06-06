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У Раді зареєстрували законопроєкт про 100% бронь від мобілізації — кого стосується

6 червня 2024 19:41
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
У Раді зареєстрували законопроєкт про 100% бронь від мобілізації — кого стосується
Верховна Рада України. Фото: Інститут просвіти
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У четвер, 6 червня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Документ пропонує розширити бронь для рятувальників.

Відповідний законопроєкт розміщено на сайті Ради.

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Автором законопроєкту став народний депутат Олексій Гончаренко.

"Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаних працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій", — йдеться у повідомленні.

Документ зареєстрували після того, як напередодні Кабмін ухвалив постанову про бронювання не більше ніж 50% рятувальників.

Наразі законопроєкт передано на розгляд керівництву. 

Нагадаємо, 4 червня нардеп Федір Веніславський підтвердив наміри уряду забронювати від мобілізації усіх поліцейських та рятувальників. Він додав, що це питання обговорюватимуть на засіданні парламентського Комітету з держбезпеки.

А вже 5 червня стало відомо, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення позбавити броні від мобілізації 50% працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тепер іншу половину особового складу рятувальників можуть призвати до війська.

ДСНС
мобілізація
бронювання
законопроєкт
Верховна Рада
військовозобов'язані
рятувальники
армія
військові
Олексій Гончаренко

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