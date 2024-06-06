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В Раде зарегистрировали законопроект о 100% брони от мобилизации — кого касается

6 июня 2024 19:41
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
В Раде зарегистрировали законопроект о 100% брони от мобилизации — кого касается
Верховная Рада Украины. Фото: Институт просвещения
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В четверг, 6 июня, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Документ предлагает расширить бронь для спасателей.

Соответствующий законопроект размещен на сайте Рады.

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Автором законопроекта стал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанных работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", — говорится в сообщении.

Документ зарегистрировали после того, как накануне Кабмин принял постановление о бронировании не более 50% спасателей.

Законопроект передан на рассмотрение руководству.

Напомним, 4 июня нардеп Федор Вениславский подтвердил намерения правительства забронировать от мобилизации всех полицейских и спасателей. Он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании парламентского Комитета по госбезопасности.

А уже 5 июня стало известно, что Кабинет Министров Украины принял решение лишить брони от мобилизации 50% работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Теперь другую половину личного состава спасателей могут призвать в армию.

ГСЧС
мобилизация
бронирование
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Верховная Рада
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армия
военные
Алексей Гончаренко

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