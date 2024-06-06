В Раде зарегистрировали законопроект о 100% брони от мобилизации — кого касается
В четверг, 6 июня, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Документ предлагает расширить бронь для спасателей.
Соответствующий законопроект размещен на сайте Рады.
Бронь от мобилизации для 100% работников ГСЧС
Автором законопроекта стал народный депутат Алексей Гончаренко.
"Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанных работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", — говорится в сообщении.
Документ зарегистрировали после того, как накануне Кабмин принял постановление о бронировании не более 50% спасателей.
Законопроект передан на рассмотрение руководству.
Напомним, 4 июня нардеп Федор Вениславский подтвердил намерения правительства забронировать от мобилизации всех полицейских и спасателей. Он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании парламентского Комитета по госбезопасности.
А уже 5 июня стало известно, что Кабинет Министров Украины принял решение лишить брони от мобилизации 50% работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Теперь другую половину личного состава спасателей могут призвать в армию.
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