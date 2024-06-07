Глава МВД Игорь Клименко рассказал, сколько процентов полицейских и спасателей получили бронь от военного призыва

Спасатель на пожаре. Фото иллюстративное: dsns.gov.ua

В Украине бронирование от мобилизации получили 90% спасателей и полицейских. Кабмин принял постановление, согласно которому количество подлежащих бронированию представителей ГСЧС и Нацполиции может превышать 50%.

Об этом в пятницу, 7 июня, сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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Скриншот сообщения Игоря Клименко

Что известно о бронировании спасателей и правоохранителей от военного призыва

По словам главы МВД, решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции уже приняли. Что касается 10% спасателей, у которых нет брони, то они могут мобилизоваться в ряды ВСУ, Нацгвардии или ГПСУ. У 10% полицейских, подлежащих мобилизации, также есть выбор: они могут защищать Украину в рядах бригады "Лють" или дополнительно созданных трех боевых бригадах Нацполиции Украины.

"Касательно спасателей: наша позиция состоит в том, чтобы работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры) были полным составом забронированы. Поэтому это решение не повлияет на оперативность и эффективность работы ГСЧС", — подчеркнул Клименко.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Кабинет Министров Украины может лишить представителей ГСЧС права на бронь от мобилизации. После этого на официальном сайте правительства появилась петиция с требованием предоставить бронирование всему личному составу ГСЧС, оперативно-спасательной службе и другим работникам гражданской защиты.

Также мы сообщали о том, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Этот документ предлагает предоставить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации всем военнообязанным спасателям ГСЧС.