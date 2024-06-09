Дефицитных специалистов на украинских ОПК мобилизуют

Оборонные компании. Иллюстративное фото: ldc.org.ua

На украинских оборонных предприятиях фиксируется дефицит кадров. Из-за отсутствия бронирования таких специалистов их мобилизуют на фронт.

Об этом пишет УП со ссылкой на руководителей оборонных предприятий.

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Так, оборонные компании теряют специалистов из-за пробелов в системе бронирования, что чревато проблемами с производством оружия в Украине.

К примеру, компания "Око камера", которая является производителем тепловизоров для дронов, в мае осталась без инженера-конструктора. Предприятие работает по государственному контракту, но не забронировало работника из-за необходимости обновления данных в ТЦК, где его бы мобилизовали.

"Мы два года инвестировали, формировали команду и уникальную компетенцию. С улицы у нас забрали специалиста, который выполнял сразу три функции", — рассказал директор.

Он отметил, что государство получило одного солдата, а компания потеряла инженера, который влиял на поставки сотен тепловизоров для беспилотников ВСУ.

Производители отмечают, что специалисты по оборонным заводам попадают под мобилизацию быстрее, чем успевают получить бронирование: кого-то забирают при обновлении данных в ТЦК, которое как раз и необходимо для подачи документов на бронь.

Других — при согласовании списков на бронирование правительством, которое может занять более месяца. В то же время, некоторым предприятиям вообще не удается получить бронирование из-за несоответствия критериям.

"Часто люди десятилетиями не обновляют военно-учетные данные, а брать на работу кандидата без действительных документов сейчас запрещено. Ему нужно сначала пойти в ТЦК, пройти ВВК и обновить данные. Но там этому еще не забронированному специалисту вручают мобилизационную повестку", — отметил еще один представитель одной из крупных госкомпаний.

Так, из уже трудоустроенных людей проблемные документы имеют 30% мужчин.

Руководитель закарпатской филии ассоциации NAUDI Наталья Мартыненко, которая объединяет крупнейших частных производителей вооружений, рассказала, что один из производителей минометных выстрелов недавно заключил первый государственный контракт как соисполнитель.

"Для получения статуса критически важного предприятия нужно предоставить документы, подтверждающие поставку продукции по этому контракту или получение аванса", — пояснила она.

Известно, что контракт был заключен на условиях наложенных платежей, поэтому невозможно подтвердить факт аванса, а до отгрузки первой партии прошло 2-3 месяца — за это время завод потерял нескольких квалифицированных работников, которые работали на станках.

"Пока идет поиск и обучение новых людей, оборудование простаивает, а государство недополучает боеприпасы", — отметила Мартыненко.

Кроме того, руководитель одного из металлообрабатывающих предприятий поделился, что там не могут забронировать всех сотрудников, поскольку производят менее 50% оборонной продукции.

"У нас мобилизовали инженера и главного сварщика. По дороге на работу их забрали и изъяли телефоны. Смогли с ними связаться только после прохождения ВВК", — сказал он.

Сколько компаний потеряли работников из-за мобилизации

Ассоциация "Технологические силы Украины", в которую входят 32 оборонные компании, провела внутренний опрос. Стало известно, что из-за мобилизации четыре компании потеряли по 20-30 сотрудников, а еще четыре от 5 до 20. Там считают, что наибольшей проблемой является отсутствие отсрочки для таких работников при обновлении данных.

Кроме того, мобилизация дефицитных кадров может приостановить выпуск оборонной продукции на 3-5 месяцев, поскольку замена таких людей просто невозможна.

Напомним, 8 июня Кабмин принял бронирование всех работников ОПК и энергетики.

Кроме того, в Украине бронирование от мобилизации предоставили 90% спасателей и полицейских.