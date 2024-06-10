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В Минэкономики назвали причины, по которым предприятиям могут отказать в бронировании работников

10 июня 2024 18:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Бронирование от мобилизации - в Минэкономики назвали основания для отказа
Заместитель министра экономики Игорь Фоменко. Фото: РБК-Украина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. В то же время, по его словам, появляются проблемы с бронированием от призыва работников предприятий.

В каких случаях может быть отказано с бронированием, рассказал заместитель министра экономики Игорь Фоменко в эфире телемарафона в понедельник, 10 июня.

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Скриншот поста Новини.LIVE

Проблемы бронирования в Украине

По словам чиновника, в случае, если Минэкономики уверено в представлении документов в неполном объеме или фальсификации — предприятие может не получить право на бронирование сотрудников.

"У нас есть правовые основания не выдавать приказ и вернуть пакет документов либо на доработку, либо на аннулирование предыдущих решений", — сказал Фоменко.

Он поделился правильным алгоритмом действий для получения бронирования:

  • предприятия обращаются к властям, чтобы их сочли критически важными: для получения такого статуса есть семь критериев;
  • после получения этого статуса предприятие представляет список военнообязанных для бронирования;
  • ОВА или орган исполнительной власти направляет списки в Минобороны или другие органы, такие как СБУ или разведка, где военнообязанный стоит на учете;
  • поданных на бронирование сотрудников проверяют через реестр "Обері" и затем направляют Министерству экономики.

Напомним, на украинских оборонных предприятиях фиксируется дефицит кадров. Из-за отсутствия бронирования таких специалистов их мобилизуют на фронт.

Также мы писали, что в Украине бронирование от мобилизации предоставили 90% спасателей и полицейских.

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